台青飛到北京參加京津冀冰雪季活動 感受冰雪初體驗

▲京津冀冰雪季活動在北京八達嶺長城開幕吸引兩岸500多人參加

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】在北京八達嶺長城開幕的「雙奧之城、青春之約」台灣青年京津冀冰雪季活動，吸引了兩岸青年代表約500人參加。大陸國台辦副主任趙世通致辭表示，國台辦不斷促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉，熱忱歡迎台灣青年朋友常來大陸走走看看，希望兩岸青年攜手並肩、同心同行，共創中華民族美好未來。

台灣兩岸和平發展基金會執行長、國民黨青委會召集人連勝武表示，此次冰雪主題交流象徵著即使環境再冷，只要交流持續，情誼就能融冰。兩岸中國人只要齊心協力，沒有什麼困難不能克服，沒有什麼成就不能達成。

廣告 廣告

▲國民黨青委會召集人連勝武在北京參加京津冀冰雪季活動開幕。

馬英九基金會執行長王光慈表示，兩岸就是要交流，兩岸民眾之間的情感是任何力量都切不斷的。馬英九基金會致力於推動兩岸青年交流，兩年多來馬英九先生四次帶領台灣青年訪問大陸。2026年1月，基金會將組織新年度首個台灣青年團再訪北京。

開幕式現場表演啦啦操、舞獅、輪滑、歌伴舞《冰雪最美冬奧城》，兩岸歌手合演冬奧主題曲《一起向未來》。同結姊妹校十年之久的北京市京源學校與台北靜心高級中學以“見字如面”為題回溯十年共同印記，兩校學生互致書信。

▲兩岸青年參北京八達嶺長城的京津冀冰雪季活動開幕活動。

開幕式後舉辦兩岸青年聯歡，表演了《燈火裏的中國》《明天會更好》等精彩節目，期間為“愛北京 愛台灣”系列徵集活動獲獎者進行頒獎，觀看以赴台大熊貓“團團”“圓圓”形象創作而成的大陸首部院線AI動畫電影《團圓令》精彩片花。整個活動氛圍濃厚、暖意融融，兩岸青年互學互鑒、攜手同行，有力促進了兩岸青年交流交心交融，。

本次冰雪季從2025年12月持續到2026年2月，由北京海峽兩岸民間交流促進會、天津海峽兩岸民間交流促進會，冀台經濟文化交流協會等團體共同主辦。台青在冰雪季活動期間除了開展冰雪體驗、參加跨年系列活動、參訪歷史人文景區、科技園區外，並會舉辦兩岸青年系列交流會，邀請奧運冠軍分享奧運精神，走進在京高校瞭解招收台生政策等，共有約2000名兩岸青年將參加冰雪季活動，其中台灣青年約1000人。（照片記者蔡叔涓翻攝）