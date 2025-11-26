台韓三角虐戀振永攔胡 宋柏緯總是追不到李沐

宋柏緯（左）和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，集結李沐、韓星振永、宋柏緯共譜台韓青春三角戀，李沐片中周旋兩男，一邊是陪伴自己長大的青梅竹馬，一邊是一見鍾情的韓國跆拳道教練，李沐坦言演出過程中不斷自問：「真的可以這樣嗎？一個人可以同時愛兩個人嗎？一個人真的可以擁有這麼複雜的情感嗎？」

宋柏緯再扮最強暖男，和李沐合作兩部作品都深情守護她，沒想到從17歲追到20歲，又是1次的成全，不過戲外兩人互讚彼此默契極佳，瞬間到位的情緒讓宋柏緯忍不住高喊：「那感覺真的超爽！」

《那張照片裡的我們》故事以1977年桃園中壢事件為背景，講述照相館攝影師賢英（李沐飾）、韓國跆拳道教練金浩熙（振永飾）與熱血青年弘國（宋柏緯飾）之間的愛情與友情，3人的命運因一場選舉舞弊掀起的抗議風暴徹底改變。

李沐（左）和韓星振永在《那張照片裡的我們》一見鍾情。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐為戲學客語、攝影，也花了不少時間鑽研70年代的背景與當時人的情感。她飾演的賢英長年有著弘國的陪伴，但金教練的出現動搖了她的內心，李沐透露對當時情感理解多來自身邊的長輩，在她的觀察下，他們的感情比現代人更複雜許多，也讓她在面對兩男時更加陷入糾葛之中。

宋柏緯先前在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》是17歲的吉他社社長，因喜歡李沐每天為她調製完美比例奶茶，到了《那張照片裡的我們》中成了20歲的熱血青年，依舊默默為李沐付出。

再次搭檔李沐，兩人惺惺相惜，宋柏緯表示彼此的默契難用文字形容，他透露其中一場比腕力認輸的戲，他必須成全李沐去愛振永，「那場戲我覺得很深刻，而且我們排戲刻意避免排到最深刻的點上，導演和我們都想保留最新鮮的感覺。」實際開拍時，兩人保留已久的情緒瞬間到位，他形容就像下載檔案多次在99％按暫停，最後終於完成下載並打開的舒暢感，直呼：「那感覺真的超爽，拍的當下超過癮！」

