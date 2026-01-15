台韓合作強強聯手！ 凱擘大寬頻攜手韓國電信 KT：導入 AI 語音與精品 Soundbar 機上盒
凱擘大寬頻邁入成立 30 週年，於今（15）日宣佈與韓國電信龍頭 KT（Korea Telecom） 正式簽署策略合作備忘錄（MOU）。雙方將針對「數位內容、人工智慧（AI）應用、智慧家庭」三大核心領域展開跨國協作。未來凱擘將導入 KT 原創影視內容、對話式 AI 技術，並引進榮獲國際設計大獎、整合 Harman Kardon 音響的 Soundbar 一體化機上盒，為台灣用戶打造具備劇院級音效與 AI 聰明互動的數位生活新場景。
影視內容強攻：引進 KT 原創神劇，MyVideo 精彩上架
KT 集團近年在媒體事業表現亮眼，旗下「kt Studio Genie」製作多部現象級作品：
人氣內容直送： 包含《非常律師禹英禑》、《綁架之日》、《白晝之月》等熱門韓劇，未來凱擘將引進 KT 原創影視，並可望於台灣大哥大 MyVideo 平台上架。
跨國行銷合作： 雙方將共同針對節目規劃與商業模式進行深度交流，縮短台灣觀眾與國際優質內容的距離。
AICT 轉型：對話式 AI 走進客廳，讓電視「聽得懂」人話
韓國電信執行副總金采喜強調，KT 致力於從 ICT 轉型為 AICT（AI+ICT） 公司，此次合作的一大重點即是將 AI 能力延伸至家庭：
自然語言互動： 評估導入 KT 的語音辨識與智慧推薦技術，未來用戶可望透過「對話」輕鬆操控電視、查詢資訊，大幅降低長輩與小孩的使用門檻。
智慧推薦優化： 利用 AI 分析用戶喜好，提升內容推薦的精準度，優化互動體驗。
硬體升級：精品級 Soundbar 機上盒，一機整合主流 OTT
為解決客廳線路凌亂的痛點，凱擘將導入 KT 獲獎無數的 Soundbar 整合型機上盒：
• 頂級音感： 搭載國際名廠 Harman Kardon 設備，支援 Dolby Atmos 全景聲與 Voice Boost 人聲強化功能，免外接喇叭即可享有劇場音效。
平台全拿： 一機整合 Netflix、YouTube、MyVideo、HBO Max、Disney+ 等主流平台，操作介面流暢。
美學設計： 該產品曾榮獲 iF 與 Red Dot 設計獎，不僅是科技設備，更是美化居家空間的藝術品。
數位領航：凱擘 30 週年加速數位匯流
凱擘大寬頻董事長王鴻紳指出，凱擘持續投入高額資金對接歐美領先技術，已協助多個公家單位與企業導入智慧應用：
1.高速穩定： 提供對稱頻寬與最新 Wi-Fi 7 技術，確保多人同時上網零死角。
2.連網安全： 與趨勢科技聯手推出「網路守護家」，從源頭保障家戶連網安全。
3.集團綜效： 透過富邦集團旗下電信媒體事業體（台灣大哥大、凱擘）的整合，與 KT 建立長期技術交換基石。
凱擘大寬頻服務據點一覽
凱擘旗下系統台涵蓋北中南：陽明山、金頻道、新台北、大安文山、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇。
從看電視到「玩」電視，智慧生活全面翻新
此次台韓跨國合作，不僅是影音內容的交換，更是 AI 技術與硬體設計的全面接軌。透過 KT 的 AI 經驗與精品硬體，凱擘大寬頻將帶領台灣家庭從單向收視，跨入更具互動性、更高品質的「AI 智慧家」時代。
