台韓啦啦隊女神正面交鋒！金娜妍「熱舞大風吹」碾壓檸檬

金娜妍現身《綜藝大集合》參與遊戲挑戰。（圖／民視提供）





由胡瓜、阿翔、郭忠祐、籃籃、賴慧如一同主持的《綜藝大集合》日前移師屏東潮州天台寶宮進行錄影，該宮主祀孚佑仙君，節目製作單位巧妙以此典故，設計了全新挑戰遊戲「八仙過海各顯神通」。這項水上障礙賽考驗藝人們的平衡與默契，兩隊成員需透過水池上的輔助物抵達中央，並拿下雲朵方為成功。

藝人組派出郭忠祐以及賴慧如出戰，兩個身手矯健的主持人一下子就跳上了中間，但其他的藝人卻都在水深火熱，鄭楠鐘還沒踏出腳就直接跌倒，盈瑩好不容易站上平台，卻被掙扎的檸檬拉下水，郭忠祐更為拯救劉丞意外墜落，導致挑戰失敗連連，最終，藝人隊歷經208秒的艱辛奮鬥才完成任務，與高額獎金擦肩而過。

廣告 廣告

金娜妍巧妙地將檸檬擠出椅子取得勝利。（圖／民視提供）

金娜妍巧妙地將檸檬擠出椅子取得勝利。（圖／民視提供）

緊接著登場的遊戲為「熱舞大風吹」，此次特別邀請到台韓兩地擁有高人氣的啦啦隊女神金娜妍，她一開場便帶來精彩舞蹈表演，讓全場看得熱血沸騰，金娜妍也親自投入遊戲挑戰，展現其運動天賦與競爭力。在激烈的淘汰賽中，她與同為啦啦隊女神的檸檬雙雙晉級決賽。最終搶椅環節，金娜妍巧妙地將檸檬「擠」出座位，成功獲得壓倒性勝利，她逗趣地擺出招牌手臂肌肉姿勢，贏得全場歡呼。

除了K-POP舞風之外，現場加賽一場「國標大風吹」，由阿翔、賴慧如、郭忠祐以及鄭楠鐘上場，儘管阿翔與郭忠祐口頭上謙稱不擅舞蹈，但隨著音樂響起，兩人卻展現出令人驚訝的瘋狂舞步，鄭楠鐘的表情更是豐富，正當決賽郭忠祐與賴慧如激烈對決，大家都在猜測誰會是冠軍之時，已被淘汰的鄭楠鐘卻出其不意地推開兩位主持人，一屁股搶佔椅子，讓郭忠祐與賴慧如雙雙跌坐在地，場面狼狽卻也引爆全場笑聲。



【更多東森娛樂報導】

●韓啦啦隊女神登《最強的身體》隱藏身份曝光 上百名粉絲助威

●掰了24年《大集合》！胡瓜露面認「沒續約」最後播出日曝

●胡瓜卸下《大集合》主持棒 賴慧如震驚：盡力挽留

