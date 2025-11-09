台韓啦啦隊最萌「撞臉組合」！粉絲嗨喊：根本失散姊妹

娛樂中心／林依蓉報導

「2025桃園亞洲職棒交流賽」於7日在桃園棒球場盛大登場，場上除了精彩球賽，最吸睛的焦點莫過於一場跨國界的「高顏值」交流！韓國人氣啦啦隊朴星垠與樂天女孩卉妮首度「夢幻合體」，星垠更是將自己的台灣首秀獻給亞洲職棒交流賽，應援畫面一出瞬間引爆話題，現場粉絲熱情應援，尖叫聲此起彼落，許多人直呼「根本是失散多年的姊妹」。





「奔妮卉妮」世紀合體撞臉成焦點！ 粉絲嗨喊：根本是失散多年的姊妹

卉妮（右一）與朴星垠（左一）早就在社群上被粉絲認定「神似姊妹花」（圖／翻攝自Threads@sunnie_cat0111）





樂天女孩卉妮與韓國人氣啦啦隊員朴星垠，兩人近日在「2025桃園亞洲職棒交流賽」上首度相見，這對「金髮雙胞胎」早就在社群上被粉絲認定「神似姊妹花」，這回終於「夢幻合體」！許多球迷表示「看到雙垠同台太幸福！」、「希望她們能常駐台灣！」被問到兩人首次見面的互動，卉妮坦言雙方都是極度內向的「I人」，因為個性都太害羞，所以互動方式只剩下「彼此對看、互相笑」，讓她不知道該說什麼，不過這個意外的害羞戲碼，反而讓現場球迷們感到更加逗趣可愛。球迷們紛紛將兩人的照片和影片上傳至社群媒體，許多網友表示兩人站在一起幾乎難以分辨，「奔妮終於見到卉妮」、「髮型、髮色、五官很像，只差身高不像」、「只是知道像，沒想到站一起這麼像」。









「奔妮卉妮」世紀合體撞臉成焦點！ 粉絲嗨喊：根本是失散多年的姊妹

球迷們紛紛將兩人的照片和影片上傳至社群媒體，許多網友表示兩人站在一起幾乎難以分辨。（圖／翻攝自Youtube）





除了難得的同框，卉妮也分享她對這次亞洲交流賽的深刻觀察，「韓國的音樂節奏感超強，像三振舞那種節奏一出來，非常洗腦！而日本的動作就很整齊，就連啦啦隊合照都會排好角度、比愛心、下腰，都超有紀律感」。

