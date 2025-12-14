台韓啦啦隊正面對決！金娜妍硬「擠」檸檬奪冠 火爆場面曝光

金娜妍（如圖）成功將檸檬「擠」出去，獲得碾壓性勝利。民視提供

節目《綜藝大集合》日前來到屏東潮州的天台寶宮，台韓高人氣啦啦隊女神金娜妍來到綜藝大集合，開場就帶來了一場台韓合作的舞蹈表演，讓全場看得熱血沸騰相，金娜妍也參加遊戲挑戰，在一輪接著一輪的比拚下，同為啦啦隊女神檸檬與金娜妍都到了決賽，兩人在最後搶椅子之時，同時坐上了同一張椅子，在推擠之後，金娜妍成功將檸檬「擠」出去，獲得碾壓性勝利，金娜妍並且擺出手臂肌肉，相當的可愛逗趣。

金娜妍開場熱舞。民視提供

廟宇主祀孚佑仙君，也是八仙過海中的重要尊者，製作單位特別結合地方信仰與典故，量身打造全新關卡「八仙過海各顯神通」，成為當天錄影最大亮點，遊戲規則為兩隊同時出發，必須藉由水池中的輔助物前進，成功抵達中央平台並取下象徵「雲朵」的道具，八位成員全數完成才算挑戰成功，由於是全新設計的關卡，藝人組率先派出郭忠祐與賴慧如應戰，兩人身手俐落、反應迅速，幾乎不費吹灰之力就跳上中央平台。

不過其他藝人卻接連出包，鄭楠鐘才剛踏出第一步就重心不穩直接滑倒落水；盈瑩好不容易站上平台，卻被一旁掙扎的檸檬拉下水池，瞬間全軍覆沒；郭忠祐在嘗試救援劉丞時也意外失足，只能重新來過。過程中尖叫聲與笑聲此起彼落，狀況連連，最後藝人們竟花了208秒才完成挑戰，眼睜睜看著獎金從眼前溜走。

檸檬與金娜妍進行搶椅子關卡。民視提供

節目隨後加碼「國標大風吹」，由阿翔、賴慧如、郭忠祐與鄭楠鐘上場，原本嘴上說著「不會跳」的阿翔與郭忠祐，在音樂一下後卻舞步大開、瘋狂甩動，鄭楠鐘表情更是誇張搶戲。沒想到最後決賽時，早已被淘汰的鄭楠鐘突然衝回場內，一屁股搶坐椅子，讓郭忠祐與賴慧如雙雙跌坐在地，畫面狼狽又爆笑，胡瓜最後也大方將獎金頒給三人，為這場笑聲不斷的錄影畫下完美句點。



