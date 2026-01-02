台韓帶頭！亞洲製造業景氣回升 美國維持擴張、歐元區進一步萎縮

亞洲製造業景氣在台灣與南韓引領下回升，東南亞經濟體也穩健擴張。企業並樂觀預期，2026年的全球需求將能挺過美國總統川普的貿易戰。歐元區去年12月工廠活動進一步萎縮，受新訂單加速下滑打擊，產出十個月來首次減少。美國雖較前月下滑，但與初值一致。

標普全球彙編的漢堡商業銀行（HCOB）歐元區12月製造業採購經理人指數（PMI）下滑至48.8，低於11月的49.6和初估的49.2，寫下九個月最低。該指數若高於50代表製造業活動擴張，反之代表萎縮。美國去年12月製造業PMI則為51.8，比前月的52.2下滑，但與初步數據一致。

漢堡商業銀行首席經濟學家德拉魯比亞表示，「歐元區對製成品需求再次放緩。訂單大幅減少、積累訂單下滑，和庫存持續減少，是造成此結果的最明顯因素。」「企業似乎無法也不願為新的一年建立動能，反而採審慎立場，這將有害經濟」。

德國做為歐元區最大經濟體，在另外監控PMI數據的八個歐元區國家中表現最差，達十個月最低；義大利和西班牙也下滑回萎縮領域。法國為少數亮點，製造業PMI躍升至42個月來最高。

標普全球2日公布，台灣去年12月製造業PMI升至50.9，高於11月的48.8，為去年2月來首度重返擴張領域。隨著訂單增加，台灣製造商自去年4月來首次加速生產，產出次指標升至去年2月來最高。

標普全球財智經濟研究部副總監費德斯表示，跡象顯示，企業預期復甦將延續到2026年，製造商正在建立庫存，對未來生產表達更強的樂觀情緒。

南韓去年12月製造業PMI也達50.1，是去年9月來首度重返擴張領域，新訂單次指標增幅為2024年11月來最大，且企業對未來一年的樂觀情緒升至2022年5月來最高，特別是汽車與晶片業。

在東南亞，越南去年12月製造業PMI雖比前月下滑，但仍為該區最高的53，菲律賓、馬來西亞和印尼也都在擴張領域內。不過，現在要判斷亞洲出口大國是否已適應美國關稅，仍為時尚早。

