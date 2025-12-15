台韓教會三度攜手 雲林城市耶誕12月20日溫暖點燈迎世界

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府今(15)日結合雲林福氣教會與韓國大地教會，宣布「2025雲林城市耶誕慶典—歡迎光臨」將於12月20日在斗六膨鼠森林公園及雲林科技大學雲泰表演廳盛大登場。活動結合市集、音樂會與台韓文化交流，由縣長張麗善與地方首長、國內外教會代表共同啟動，邀請全國民眾走進雲林，在年末感受最溫馨、最具國際感的耶誕祝福。

張麗善親啟2025雲林耶誕慶典，點亮溫暖節慶序幕。(記者廖承恩翻攝)

雲林城市耶誕慶典邁入第3年，持續以跨國合作與信仰關懷為核心，透過音樂、舞蹈與文化互動，為城市注入溫暖能量。縣長張麗善表示，耶誕節象徵希望與分享，感謝台韓教會多年來深耕雲林，不僅為城市祈福，也讓雲林在節慶中與世界接軌，展現友善與包容的城市風貌。

張麗善指出，12月20日下午在斗六膨鼠森林公園推出耶誕市集，規劃多國美食、韓國文化展示與韓服體驗，搭配親子互動與戶外表演，打造適合全齡共享的節慶午後；晚間則於雲科大雲泰表演廳舉辦大型耶誕音樂會，透過燈光與音樂，陪伴民眾迎接幸福年末。

金美來老師與張麗善共演短舞，展現台韓文化交流與耶誕祝福。(記者廖承恩翻攝)

斗六市長林聖爵表示，結合教會力量與國際元素的耶誕慶典，已成為斗六重要的年度品牌活動，不僅提升城市能見度，也活絡觀光與商圈。今年特別引進韓國舞蹈與音樂演出，讓市民在地就能感受國際節慶魅力，展現斗六邁向國際城市的活力。

雲林福氣教會創會牧師劉良義表示，今年邀請多位韓國知名舞蹈、K-POP及管樂師資來台，於公園與表演廳接力演出，並透過祝禱儀式，為縣民及公部門同仁獻上平安祝福。韓國大地教會牧師鄭雄圭指出，三年來與雲林建立深厚情誼，今年將有70多位韓國教友再度來訪，共同投入活動，分享愛與希望。

道地韓國舞蹈震撼登場，現場掌聲如潮。(記者廖承恩翻攝)

民政處表示，12月20日主活動外，12月25日另有多個宗教團體共同舉辦的聖誕踩街與音樂活動，從市集、遊行到星光音樂會，串聯成完整的耶誕節慶軸線。縣府誠摯邀請全國民眾走進雲林，在燈光、音樂與祝福中，共度一個溫暖有感、充滿生命力的耶誕佳節。