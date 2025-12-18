台韓日重量級藝人領軍 「閃耀新北1314跨河煙火」首創雙主場
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市年度跨年活動「閃耀新北1314跨河煙火」今年首創淡水、八里雙主場、雙舞台規模，自12月31日下午4時30分起正式開唱，卡司陣容跨越金曲、偶像與國際藝人。淡水舞台由金曲歌王蕭煌奇領軍全方位樂團，壓軸更迎來韓國人氣天后HWASA；八里舞台則由金曲天團動力火車、人氣男團U：US、日本「億級串流」創作歌手樋口愛，以及年度最受矚目全球大勢新興韓國女團Baby DONT Cry接力演出。
文化局長張䕒育表示，「閃耀新北1314跨河煙火」今年以淡水、八里雙舞台為核心，同時結合淡江大橋景觀，打造全台唯一跨河跨年體驗。活動區域涵蓋淡水海關碼頭、漁人碼頭與八里左岸，規劃「光映淡水」、「星光舞台」、「閃閃市集」、「星月舞台」、「微光市集」五大主題區，並將於20時26分施放長達13分14秒的跨河煙火迎接2026。
她說，無論是想感受國際卡司的震撼舞台、金曲天團的經典魅力，或是欣賞最具特色的跨河煙火，新北市都是跨年夜最值得推薦的首選，《閃耀新北1314跨河煙火》詳情可參閱https://news.ebc.net.tw/event/ntpcny2026活動官網。
張䕒育金一步說明，淡水端的「星光舞台」以感動與視覺震撼並行，首先由深受小朋友喜愛的「YOYO家族」開場，以活力滿滿的歌舞帶來歡笑，為活動揭開溫暖又活潑的序章。人氣男團「Ozone」，以精準舞蹈與青春能量，成為臺灣年輕世代追捧的新偶像代表。
甜美又具爆發力歌喉的創作才女「張語噥Sammy」接力帶來演出。「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫也將登台，以一首首經典曲目喚起跨世代回憶，用熟悉的聲音陪伴市民迎接跨年夜的溫柔時光。
此外，旋律清新、充滿能量的「小男孩樂團」與擅長以傳統器樂、民謠融入流行元素的「隨心所欲樂團」，以自在奔放的舞台魅力，展現樂團間跨界的熱情靈魂；人氣歌手「黃偉晉」同樣加入陣容，以獨特音色與舞台魅力帶來年輕世代最熱烈的回響。
金曲歌王蕭煌奇將率領學生時期所組的全方位樂團合體演出，象徵超過三十年的音樂情誼再度展開。他與李炳輝合作推出的新歌〈輝煌旅行社〉也將於跨年舞台合體演唱，呈現溫暖且真摯的音樂力量。壓軸演出的韓國人氣天后HWASA則以獨特嗓音與強大舞台魅力，帶來最具韓流能量的高潮演出。
八里左岸「星月舞台」則以青春、國際與金曲實力為主軸，活動將由新世代樂團PALLAS 帕拉斯、OPEN！家族率先開場，熱情揭開序幕。接著還有金曲天團動力火車，以多首經典歌曲點燃跨年氣氛；冠軍唱跳男團U：NUS與新世代顛覆系女團babyMINT帶來動感舞台，吸引年輕觀眾目光；唱將梁文音與陳華打造河畔最療癒的音樂時光。
金曲原住民歌后以莉·高露 Ilid·Kaolo、活力女聲梁舒涵、唱跳歌手賴晏駒接力登台開唱；跨河煙火施放後，由PSY旗下今年最受矚目的Baby DONT Cry帶來火熱演出，以平均18歲的強勁舞步與青春能量帶動全場。
壓軸則由日本動漫《進擊的巨人》主題曲〈惡魔之子〉爆紅全球、串流突破1.9億的創作歌手樋口愛登台，這是她第三度來台，並首次參與跨年演出，將以獨特細膩的歌聲，為八里舞台畫下最動人句點。
其他人也在看
台南官田遊客中心：綠建築、梅花鹿、多感官體驗
西拉雅國家風景區官田遊客中心，這座以綠建築為核心，佔地約11公頃的遊客中心，不僅是提供遊客旅遊資訊的樞紐，更是承載著西拉雅族群歷史記憶、文化意涵與對未來美好祝福的空間載體。其建築設計將人與自然、過去與現在、地方特色與遊憩體驗融為一體，為到訪者帶來一場感官與心靈的雙重饗宴。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
《遊戲王》冠軍賽亞洲區台北站12月20日世貿登場，開放免費入場與小遊戲活動同樂
Yu-Gi-Oh! CHAMPIONSHIP SERIES ASIA（YCSA）Taipei 2025 將於12月20日在台北世界貿易中心舉行。作為亞洲地區舉辦的遊戲王OCG大型活動，這是一個讓決鬥者們自由交流的舞台。主賽預計將有2,000名決鬥者參加，爭奪YCSA冠軍的榮耀。除了主賽外，現場還有多樣的副賽活動，開放給一般入場者參加，並準備了參加者可獲得的特製決鬥桌墊等特別獎品。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
屏基推鯨魚撲滿、健走行動為智能醫療大樓募款 號召全民一起存錢支持
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 為興建中的「智能醫療大樓」籌措經費，屏東基督教醫院推出鯨魚造型吉祥物撲滿互傳媒 ・ 1 小時前 ・ 1
台塑石油攜手家扶基金會傳愛 盧廣仲任愛心大使
財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導家扶基金會連續第七年在台塑石油支助下，舉辦「傳愛過好年」，這次邀請藝人盧廣仲擔任愛心大使，找來曾接受扶助的孩子上台分享成長歷程，希望用實際行動關懷弱勢兒少，鼓勵更多孩子勇敢走下去。主持人 黃豪平：「掌聲歡迎廣仲小隊長」。身穿白色T-shirt 搭配牛仔褲，藝人盧廣仲受邀擔任，由台塑石油贊助家扶基金會與的「傳愛過好年」愛心大使，帶領活動邁入第七年。台塑石油攜手家扶基金會傳愛！ 盧廣仲任愛心大使。(圖／民視財經網)愛心大使 盧廣仲：「可以有自己的貢獻跟自己分享的方式，所以這次可以擔任這個愛心大使，我覺得非常的開心，因為可以讓更多人發現到，其實社會的某一個角落有這樣子的這麼多的小朋友，就是等待大家的幫助」。現場邀請曾接受扶助的兒少阿辰，分享自己的成長歷程，在老師與朋友的鼓勵陪伴下，他慢慢找回自信，如今就讀大學二年級的他，選擇社工系，希望以自身經歷，幫助到他人。家扶兒少 阿辰：「找到別人的優勢跟別人的弱勢 ，然後針對弱勢，去幫忙的補強，然後針對優勢的話可以去推動他，然後讓他的優勢可以展現出來」。台塑石油攜手家扶基金會傳愛！ 盧廣仲任愛心大使。(圖／民視財經網)唱出自創饒舌歌曲，這位同樣是受到家扶基金會幫助的孩子阿弦，選擇用音樂，說出自己的故事， 令在場所有人感動不已。家扶基金會執行長 周大堯：「台塑石油在過去的這七年來一直持續的支持家扶基金會，在整個兒少保護，還有在整個的無窮世代的助學金的服務上面都給我們很大的支持」。基金會執行長感謝台塑石油多年來的支持，也呼籲國人伸出援手，給予幫助也給予陪伴，讓每個孩子都能在愛與支持中，迎接新的一年。原文出處：台塑石油攜手家扶基金會傳愛！ 盧廣仲任愛心大使 更多民視新聞報導護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力按摩店耶誕送暖！ 替植物人免費按摩、刺激意識色慾薰心！兩印尼移工「帶國中少女回宿舍激戰」 雙雙遭法院重判民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影／歲末送暖失智長輩 京美集團攜手切膚之愛溫馨過聖誕
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為迎接歲末佳節，切膚之愛基金會失智日照中心-高仁愛學苑舉辦溫馨聖誕活動，京互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
NIJISANJI FES台北展一月盛大登場，預售票與周邊搶先看
喜愛 NIJISANJI 的粉絲們注意！由 CAPSULE 主辦、粉絲引頸期盼的「にじさんじフェス展 in Taipei（NIJISANJI FES 展 in Taipei）」將於 2026 年 1 月在台北流行音樂中心盛大開展！即日起開放購票，邀請台灣的粉絲近距離重溫 にじフェス 的感動與魅力，一同迎接新年！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前 ・ 1
課輔班學童到屏東基督教醫院 歌聲溫暖安寧病房
耶誕節即將到來，「中華民國生命豐盛關懷協會」輔助的課輔班小朋友，昨（17）日下午到屏東基督教醫院的安寧病房報佳音，以欣喜悅耳的歌聲表演給醫護人員及病人欣賞，祈求上帝祝福讓人人平安喜樂，獲得熱鬧的迴響，讓病患也露出罕見的笑容。生命豐盛關懷協會由布農族的牧師謝光忠所創立，長期以來在屏東地區資助弱勢家庭和自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 14
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 3 小時前 ・ 44
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
CPB廈門海豚開季陣容公布 台灣球員多達13人占半數
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）預計於明年元旦正式開打，各隊備戰動作陸續浮上檯面。自日前林益全宣布加盟上海正大龍後，廈門...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 24
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 13
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
宣布閃娶大6歲許允樂！李玉璽不藏了 揭爸爸李亞明私下「真實反應」
32歲男星李玉璽跟大6歲、38歲許允樂因為演出舞台劇《婚內失戀》來電，後來雙方大方認愛，趕進度的兩人17日宣布喜訊，證實已經成為夫妻，對此，李玉璽也曝光爸爸李亞明得知婚訊後的反應。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 8