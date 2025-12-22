台韓男性約會打扮差很大 咪蕾：台灣男生跟融融一樣套件T恤就出門

融融、咪蕾錄製《娛樂百分百》。（八大提供）

融融與搭檔咪蕾為宣傳《自由的旅行者》上《娛樂百分百》，節目中融融提及在韓國自駕旅行的體驗，讚嘆行程一路順暢、舒服，對當地的交通規則也印象深刻，包括行進方向遇到紅燈時是可以右轉，但進入學區時，車內系統會自動強制提醒要降速至30公里；咪蕾補充說這規定在韓國非常嚴格，若違規，罰金比一般路段高出5倍！

咪蕾來台生活超過5年，談到台韓男性的約會打扮，她直言自己會花1、2小時用心梳化，結果台灣男生常像融融一樣，套件T-shirt就出門，她指向黃偉晉、小賴，表示這才是標準穿著。咪蕾透露，以前交往的韓國男友非常講究形象，不能摸他頭髮、褲子口袋也不能塞東西，以免破壞版型，但自從結交台灣男友後，她笑說：「現在我的隨身物品都直接丟給男友背！」

黃偉晉好奇咪蕾是否玩過泛舟？咪蕾以為是「飯桌」，認真反問是「婚禮的那種辦桌嗎？」答案脫口而出，隨即引起大笑。另外傳聞台語和韓文發音很相近，節目現場立刻讓咪蕾實測，沒想到她幾乎全數答對，一掃先前誤聽的糗事，也意外實證台語跟韓文原來可以互通！

