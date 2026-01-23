台韓童軍情誼深厚 韓國全羅南道童軍聯盟赴三民高中交流互動

三民高中校長彭盛佐(右)致贈韓國全羅南道聯盟長黃正琥、以台灣特有種鳥類「藍腹鷴」與「帝雉」為主題的精緻瓷器(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕韓國童軍會全羅道聯盟(Jeollanam-do Scout Council)聯盟長黃正琥一行包含6位成人領袖及12位童軍代表拜訪新北市三民高中，展開國際童軍交流活動，台韓兩地童軍夥伴透過事前精心規劃的運動體驗與傳統童玩交流，在歡笑與互動中迅速拉近彼此距離，成功跨越語言與文化的藩籬，為雙方留下深刻而美好的回憶。

三民高中校長彭盛佐表示，校方安排台灣引以為傲、亦與童軍精神高度契合的「巧固球」作為破冰活動，由榮獲「2025世界青少年沙灘巧固球錦標賽」校內冠軍選手帶領，耐心指導韓國童軍進行持球、傳球與射網等技巧練習，巧固球強調團隊合作、尊重對手與非身體衝突的運動精神，與童軍規律相輔相成，讓雙方在短時間內培養出高度默契，也展現三民高中學生的專業素養與熱情活力。

接著登場的是充滿在地特色的「傳統童玩闖關活動」，三民女童軍團用心設計多項台灣經典童玩關卡，包括熱塑片、踢毽子、橡皮筋等，讓韓國童軍親身體驗台灣童年的樂趣；同時，韓國童軍也分享電影「魷魚遊戲」廣為人知的打畫片(打紙牌)傳統遊戲，由於對彼此童玩規則尚不熟悉，過程中頻頻出現逗趣互動，引發現場笑聲不斷。

雙方為紀念這段珍貴的跨國情誼，三民高中致贈韓國全羅南道聯盟、以台灣特有種鳥類「藍腹鷴」與「帝雉」為主題的精緻瓷器，瓷器上，兩種鳥類佇立於翠綠竹林之間，線條細膩、寓意深遠，彭盛佐表示，竹子象徵氣節、正直與堅韌，期盼臺韓兩地童軍情誼如同竹林般歷久彌堅，在未來面對各種挑戰時，仍能攜手前行、相互扶持，雙方相約，將於今年7月30日在韓國舉行的童軍露營大會中再度相會，延續這份跨越國境的童軍兄弟情誼。

韓國童軍會全羅道聯盟(Jeollanam-do Scout Council)聯盟長黃正琥一行包含6位成人領袖及12位童軍代表拜訪新北市三民高中，展開國際童軍交流活動。(記者翁聿煌攝)

三民高中童軍團學生與韓國童軍交流。(記者翁聿煌攝)

