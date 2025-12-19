台韓簽署合作備忘錄 打造亞洲文化行銷大平台

cnews204251219a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

隨著短影音、創作者經濟與文化內容跨境流動，逐漸成為亞洲內容產業的重要趨勢。台灣文化藝術行銷製作公司POPLINE（普普樂國際股份有限公司），日前於韓國首爾SOON ENT總部，與韓國內容與行銷公司SOON ENT及策略夥伴 HUEXIM（휴심），簽署合作備忘錄。普普樂（POPLINE）表示，將建立涵蓋內容製作、創作者交流、文化行銷與品牌市場拓展合作架構，朝向「跨平台、跨市場、跨文化」的整合方向前進。

普普樂（POPLINE）指出，SOON ENT為韓國短影音與創作者經濟領域，名列前茅的內容與行銷公司，長期深耕TikTok等主要短影音平台，旗下經營與合作的創作者網絡，橫跨娛樂、生活與品牌內容等多元類型，累積觸及流量超過11億。近年亦開始成立藝人經紀部門，進一步拓展內容與娛樂產業的整合布局。

至於HUEXIM公司，則專注於全球品牌策略與體驗行銷，長期協助韓國品牌走向國際市場，與普普樂更是多次合作。台灣POPLINE則是擅長以文化內容與體驗設計為核心，深耕台灣與亞洲市場，在文化活動、展演企劃與跨國合作專案中，累積將藝術內容，轉化為市場語言的實務經驗。

普普樂（POPLINE）表示，3方合作將以創作者與內容共製作為合作主軸，整合 SOON ENT所屬短影音創作者與演員資源，結合普普樂（POPLINE）在台灣及亞洲市場的文化策劃與行銷經驗，推動跨國內容製作與整合式宣傳，讓內容不再停留於單一市場，而能在不同文化與平台之間流動與轉化。

這次合作，也將延伸至藝術與創作者交流層面，涵蓋韓國藝術家、創作者與演員等，進入台灣市場的行銷與活動推廣，並透過POPLINE與HUEXIM在地策劃與體驗行銷的執行能力，發展演出、展覽、快閃活動與品牌合作等多元形式，反映出亞洲內容產業，正從「作品輸出」轉向「內容生態共建」。

除了文化藝術，觀光行銷也是合作重點。3方將結合文化企劃與經驗行銷的實務經驗，推動與台灣及韓國觀光、文化相關單位的合作，並透過SOON ENT的短影音內容，將文化活動、城市形象與生活風格，轉化為可被全球市場理解與消費的內容形式。

普普樂（POPLINE）表示，SOON ENT的自有PB商品，也將導入台灣市場。而台灣美妝與生活風格品牌，進入韓國市場時，則由SOON ENT提供內容行銷與電商資源支援，展現內容、品牌與通路整合，這也成為亞洲文化產業的重要發展方向。

POPLINE執行長連珮如表示，這些年普普樂，持續在文化、藝術、品牌與商業之間，累積落地國際市場的經驗，獲得韓方信任，相信這次的合作，可以打造成亞洲文化合作的重要平台。在這次的首爾行，也實地走訪GD成立並擔任榮譽理事長的JUSPEACE基金會、GRIM PRODUCTION、首爾大學AI媒體內容室等，全面理解韓國內容產業，從K-Culture、K-Pop、文化藝術內容製作，到AI與娛樂產業、CSV等不同形式，為後續合作建立更深層的產業共識。

照片來源：普普樂（POPLINE）提供

