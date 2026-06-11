台韓簽署轉型正義MOU 共同促進亞洲民主人權價值

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行政院人權副處長廖怡如（右）與韓國民主基金會理事長李在五（이재오）交換合作備忘錄。（行政院提供）

為拓展轉型正義的國際網絡，行政院人權及轉型正義處今（11日）與韓國重要民主與人權機構「韓國民主基金會」（Korea Democracy Foundation, KDF）正式簽署合作備忘錄，並完成交換儀式，未來雙方將本於互惠原則，就人權推廣、民主深化及轉型正義等議題推動多元交流合作，共同促進亞洲民主與人權價值深化。

行政院人權及轉型正義處受邀共同主辦「2026 KDF 全球論壇」（2026 KDF Global Forum）。人權處副處長廖怡如以「共同記憶與民主韌性：台灣轉型正義的全政府途徑」為題，向國際社會分享台灣將過去的單一委員會機制，轉化為政府跨機關常態施政的經驗；她於會中也特別提及政府如何透過「公私協力」機制，融合民間動能，厚植對抗威權擴張的社會防禦力。

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廖怡如表示，台灣與韓國同樣致力於追求民主、人權與自由，也同樣深刻理解面對並汲取歷史教訓的重要性。雙方不約而同地強調，在全球民主國家面臨新挑戰的當下，應攜手深化與國際社會的合作，共同推動人權與轉型正義的長遠發展。

行政院人權及轉型正義處指出，此項重要成果奠基於台韓雙方長期的緊密互動。為建構轉型正義國際網絡，去年行政院赴韓國考察韓國人權及轉型正義機關單位時，拜訪韓國民主基金會，建立起良好交流基礎。今年3月韓國民主基金會代表團也回訪行政院，進一步瞭解我國推動轉型正義之政策與實務，並就未來合作方向交換意見，促成本次合作備忘錄的簽署。

行政院人權及轉型正義處說，本次合作備忘錄的簽署，不僅深化台韓雙方在人權、民主及轉型正義領域之交流合作，更是台灣以雙邊合作為基礎、逐步拓展亞洲民主夥伴網絡的重要一步。展望未來，人權處將以此為基礎，持續深化與韓國在轉型正義、人權教育及民主治理等領域之交流合作，未來將持續透過國際交流與公私協力機制，推動跨國經驗分享。



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