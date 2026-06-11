台韓簽轉型正義合作備忘錄！拓展亞洲人權網絡與民主交流

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[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

為強化轉型正義國際合作網絡並深化亞洲民主夥伴關係，行政院人權及轉型正義處（人權處）今（11）日與韓國民主基金會（Korea Democracy Foundation, KDF）簽署合作備忘錄，並完成交換儀式，未來將就人權推廣、民主深化及轉型正義等議題展開多元交流。

人權處獲邀共同主辦「2026 KDF全球論壇」，雙方也簽署合作備忘錄。（圖／行政院）

人權處獲邀共同主辦「2026 KDF全球論壇」，並由副處長廖怡如分享台灣將過去單一委員會機制，轉換為政府跨機關常態施政的經驗，也提及如何以「公私協力」擴張社會防禦力。論壇開幕式中，廖怡如與KDF理事長李在五完成交換文件並合影見證，象徵臺韓在民主與人權領域合作邁入新階段。

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人權處表示，此次合作奠基於雙方長期交流基礎。去（2025）年行政院赴韓考察期間，曾拜訪KDF，今年3月韓方亦回訪行政院，就政策與實務經驗深入交流轉型正義，進一步促成此次合作備忘錄的簽署。

人權處強調，臺韓在民主化歷程與轉型正義經驗上具高度相似性，也享有共同價值。未來雙方將透過學術論壇、資訊共享及互訪交流等方式建立常態合作機制，持續拓展亞洲民主合作網絡，推動人權保障與民主價值。

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