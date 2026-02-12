台韓菲泰12位藝術家齊聚 臺東美術館《你和我以海相連》展覽開幕
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東美術館今(12)日舉辦國際當代藝術交流展《你和我以海相連》（Where The Sea Connects Us）開幕活動，共有臺灣、韓國、菲律賓與泰國等11組共12位藝術家參與，作品聚焦討論人與海洋的關係，另安排下午2點在大文創教室辦理藝術家分享會。臺東縣長饒慶鈴指出，藝術家用大家每天都會接觸到的線、布、織物作為媒材，加上軟雕塑與影像等形式，展現串連亞洲各國與海共生的心靈故事，也歡迎大家春節假期到美術館欣賞。
▲《你和我以海相連》國際當代藝術交流展臺東美術館登場。
饒慶鈴提到，海洋不是把我們隔開的界線，而是一條讓人相遇、交流與移動的臍帶，臺東面向太平洋，擁有176公里全國最長海岸線，是南島的原鄉，縣府近年來積極復振海洋文化，也透過海洋與世界交流。海的千變萬化也成就了「臺東藍」，隨著潮汐承載並映照人類複雜而細膩的情感與感知。
▲《你和我以海相連》國際當代藝術交流展臺東美術館登場。
文化處指出，《你和我以海相連》展覽以大海串連台灣與韓國、泰國、菲律賓13 位藝術家，從各自的生命經驗出發，透過纖維藝術、軟雕塑與影像，談論人與海洋之間的關係。
展覽由臺灣新媒體藝術家吳尚霖與偕同策展人金來玄(韓國)共同策畫，其中，葛瑞芬(菲律賓)的作品以宿霧的花紋手帕及纖維呈現移工們勞動的身體與情感記憶、峨冷．魯魯安(台灣)以水滴形狀的纖維裝置呈現潮汐的裂縫與魯凱族的世界觀、米類・瑪法流(台灣)的作品溯源南島語族遷徙的心路歷程，展現纖維藝術與軟雕塑編織生命故事。
尹洙竫(韓國)的作品，敘述日治時期至今，臺、韓人的離散故事、UMSO 嚴京煥Kyunghwan Eon & 金素廷 Sojung Kim(韓國)居住在江原道與北韓接壤的邊境，蒐集北韓南漂的海漂物，以裝置藝術呈現南北韓之間分離卻相連的關係。
美嬋(泰國)的家鄉在泰國的芭達雅(Pattaya)，她將透過空間性的裝置作品，呈現夜間海上的霓虹倒影、張新丕(台灣)以繪畫解構臺灣潮間帶的地景與溫度。
徐仁慧Inhye Seo(韓國)以錄像及繪畫描寫韓國海女/海娘們與海共生的故事、羅賢(韓國)的作品討論東亞的烏托邦及是否有蓬萊仙島的存在、高舍里(韓國)研究燕子因氣候變遷飛越亞洲南北遷徙的路徑、吳佳容(台灣)的作品表現澎湖人、海與土地長期的依附關係，訴說與海共生的生存知識。
其他人也在看
串連亞洲各國與海共生的故事 你和我以海相連臺東美術館登場
臺東縣政府今(12)日於臺東美術館舉辦《你和我以海相連》國際當代藝術交流展開幕活動，邀請來自臺灣、韓國、菲律賓及泰國等11組、12位藝術家共同參與，透過纖維藝術、軟雕塑與影像等多元媒材，深入探討人與海
劉冠廷《雙囍》衝5億票房辦喜酒！吉岡里帆來台煮墨魚麵 監製嚇到不敢答應
電影《雙囍》今天（12日）在台首映，現場祭出票房公約，如果破億，眾演員煮墨魚麵感謝觀眾，破5億則重現《雙囍》的電影場景，邀請大家來喝喜酒。現場拱票房破兩億邀請吉岡里帆煮墨魚麵給大家吃，監製苗華川嚇得推辭「不敢說」。《雙囍》監製苗華川、張林翰、導演許承傑、演員劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9
案情延燒？高金素梅身體不適「急赴台大求診」 4涉案人等交保候傳
即時中心／林耿郁報導無黨籍立委高金素梅涉及助理費等案件，昨（10）天遭北檢大動作搜索約談，帶回其本人，以及助理、相關議員等18人到案說明；最新消息是高金素梅由於身體不適，檢方諭知其限制出境，擇期再進行訊問，其他部分涉案人等，分別被諭知50萬至10萬元不等交保，並限制出境、出海。
《零日攻擊》美國多城市巡迴 美退將發文讚「必看作品」
台劇《零日攻擊》啟動2026美國巡迴放映，從西岸到東岸均引發熱烈關注。本月1日起從西雅圖首站一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，更壓軸在10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。
食道檢查新利器 花蓮慈院示範工作坊
攻克困難的食道診斷，花蓮慈濟醫院引進了新的檢查利器「EndoFLIP」，(2/8) 由台灣胃腸神經與蠕動學會，以及花蓮慈濟醫院消化系中心舉辦全台首場的示範工作坊，共有八家醫院的專家及醫師們蒞臨觀摩...
雲林漁民遭離岸風電控詐欺 纏訟6年無罪定讞
（中央社記者張雄風台北12日電）2020年6月雲林漁民因漁網遭離岸風場工作廠絞毀，要求賠償反遭控詐欺，台南高等法院今天宣判漁民無罪定讞。漁環中心籲各業者尊重漁業利害關係人的權利，不要再有漁民受害。
高金案「鏡檢」再度大爆獨家 王鴻薇轟檢調「背後有很強靠山」
無黨籍立委高金素梅昨天遭檢調大舉出動、全面搜索約談，國民黨立委王鴻薇今天（11日）重申司法本應勿枉勿縱，近來似乎都只針對民進黨政敵下手，難以不令人產生打壓異己的聯想；此外，她也質疑傳言中的「鏡檢」又再
年前拚手氣公園拚輸贏 涉聚賭警逮20人還辯只是路過
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 農曆春節將至，卻有多名賭客為了在年前「拚手氣賺紅包」，將公園當成賭博場所聚賭。高雄市前鎮警分局表示，接獲檢舉後展開蒐證，昨（11）日當場查獲20人公然聚賭，查扣賭具及賭資新台幣31萬9900元，全案依違反《刑法》賭博罪嫌移送法辦。部分賭客被查獲後，竟還辯稱只是路過，但因違法事證明確，仍全被法辦。 前鎮警分局表示，日前...
漲到封關最後一天！台積電攻1900元新高價 台股上漲200點
在台積電衝上1900元新天價點火下，台股蛇年封關挑戰史上新高，早盤大盤上漲約200點，衝上33304點的新紀錄。
預期市場需求穩增長 預拌廠擴充產能
雖然國內房地市場仍處低迷，但在預期政府前瞻計畫建設及民間科技廠辦工程案量增加下，環泥(1104)、亞東預拌、國產建材(2504)、幸福水泥(1108)及潤泰材(8463)等投入擴充預拌混凝土產能及開展隔間、外牆板等全建材供應鏈。
全球麻疹疫情嚴峻 北部8月大男嬰成今年首例境外個案
疾管署今天(12日)公布台灣今年首例麻疹境外移入病例，為北部8個月大本國籍男嬰，尚未接種疫苗，與家人赴越南遭感染。疾管署發言人林明誠表示，目前為麻疹好發季節，且全球疫情嚴峻，民眾應按時帶幼兒接種麻疹疫苗。另外，未得過麻疹的成人接種疫苗所產生的抗體會隨時間下降，建議出國前先至旅遊醫學門診諮詢評估，以降低感染風險。 疾管署12日公布國內今年首例麻疹境外移入病例，個案自越南入境，為北部8個月大本國籍男嬰。該男嬰去年與家人至越南探親，1月底返台，2月上旬陸續出現發燒、咳嗽等症狀並多次就醫，2月6日因出疹再次至醫院急診且收治住院，經通報採檢確診為麻疹。衛生單位已立即展開各項調查與防治工作，目前掌握接觸者為同住家人5人及其他接觸者395人，共計400人，預計監測至2月28日。 根據疾管署統計，我國去年累計53例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中19例為國內感染病例，另34例為境外移入病例，感染國家以越南居多、共30例，俄羅斯、加拿大、印尼及泰國各1例。 疾管署指出，目前全球麻疹疫情嚴峻，尤以美洲地區的墨西哥、美國、加拿大報告病例數為多，其中，墨西哥今年1月已報告740例。歐洲去年共計30
砸大錢買68包刮刮樂！男「1張都沒中獎」崩潰：這是場騙局
英國知名網紅團體「Sidemen」當中的三個成員佩恩（Ethan Payne）、巴恩（Vikram Barn）、樂維斯（Harry Lewis）決定要進行一項實驗，就是在搭乘瑞安航空（Ryanair）時，要買下機上販售的所有刮刮樂，並將其拍成影片發布TikTok中，沒想到即便買光所有刮刮樂，結果卻一張都沒有中。
麥浚龍東京密會金城武 《風林火山》幕後祕辛全曝光
今年農曆新年Hami Video推出年度強片，陪伴觀眾把連假過得又滿又過癮！由麥浚龍執導、影迷苦等多年的犯罪史詩港片《風林火山》氣勢橫掃本屆香港金像獎，入圍最佳電影、最佳導演等12項獎項；而舒淇首度執導的長片作品《女孩》也表現亮眼，入圍最佳導演、最佳編劇與新晉導演3項大獎，兩部香港金像獎級強片都將於平台獨家首播。
楊小黎開告《世紀血案》！怒控製作方「合約詐欺」發律師函求償解約
楊小黎開告《世紀血案》！怒控製作方「合約詐欺」發律師函求償解約
中國拒讓李貞秀註銷國籍 陸委會剝奪參政權
[NOWnews今日新聞]民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，行政院今（12）日表示，內政部在2月11日發函給立院及李貞秀，請他們在明天前提供李貞秀辦理放棄中國國籍的書面資料。陸委會副主委梁文傑也坦...
媒體爆李貞秀參選時仍有陸籍 民眾黨酸：是在說中選會瀆職？
民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議持續延燒。《自由時報》今（11）日引述匿名官員說法指控，李貞秀在2024年1月立委選舉投票及更早前登記為候選人時仍擁有大陸戶籍，依《兩岸條例》第9-1條規定不具備登記立委候選人資格。對此，民眾黨回嗆，「現在不具名官員是在指控中選會瀆職？」
李貞秀「未棄中國籍」當立委！最新民調狠打臉 4成小草也挺內政部
即時中心／黃于庭報導民眾黨6席不分區立委大換血，儘管國籍爭議未歇，擁有中配身分的李貞秀照常宣誓就職，她更稱，中國當地機關以「台灣又不是外國」為由，拒絕其放棄國籍申請。而內政部長劉世芳則強硬表態，未來將不提供李貞秀調閱密件以上文件。對此，《震傳媒》今（11）日公布民調顯示，過半國人不支持李貞秀繼續當立委，更有56.2%民眾同意內政部做法。
內閣制反有利綠營執政？林濁水看高市勝選「證明一件事」：民進黨何不另起爐灶
日本眾議院選舉8日結果出爐，日本首相高市早苗帶領自民黨取得近68%的席次，引發國際高度關注。對此，前立委林濁水今（12）日在臉書發文表示，民進黨長期有信心贏得總統大選，國會卻相當不保險，因此堅守總統制，不過高市早苗大勝證明，內閣制的選民反而是「挑選符合立場的人或政黨」來領導國家，那麼民進黨何不另起爐灶，重新規劃國家的憲政藍圖？林濁水表示，長期以來民進黨認定......
台股蛇年封關／「飆股王」德宏 勁揚12倍
蛇年接近尾聲，台股交出極具戲劇性成績單。市場誕生多檔股價翻倍漲的明星股，當中又以電子級玻纖布廠德宏表現最強勁，以高達1,...
內政部令李貞秀：明天提供放棄中國籍證明
[NOWnews今日新聞]民眾黨中配立委李貞秀，是否放棄中國籍爭議引發外界關注。行政院發言人李慧芝今（12）日表示，內政部在2月11日發函給立院及李貞秀的函文，請他們在明天前，提供李貞秀辦理放棄中國國...