台韓觀光交流會議談合作 目標互訪各200萬人次

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（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）「臺韓觀光交流會議」今天登場，雙方產官學界代表齊聚墾丁，探討兩國觀光發展趨勢與區域旅遊合作等；會中提出，以台韓互訪各200萬人次為未來合作目標。

第39屆「臺韓觀光交流會議」今天在墾丁登場，台、韓觀光產官學界近200名代表齊聚，探討兩國觀光市場發展趨勢、區域旅遊合作、永續觀光及未來政策方向。交通部觀光署副署長黃勢芳、屏東縣長周春米、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏，以及韓國旅行業協會（KATA）會長李振錫等人出席。

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黃勢芳致詞表示，台韓觀光市場在2025年展現強勁成長動能，雙向互訪總人次已達到285萬人次，其中韓國來台旅客超過101.6萬人次，觀光署將持續透過多元優惠措施，包括針對重遊客、獎勵旅遊、順道旅遊等，刺激不同目標市場訪台意願；也將持續結合政府與民間力量，搭配每週330航班，除推動台韓旅遊交流人數突破，更要致力提升旅客人均消費與停留天數。

周春米表示，韓國一直是屏東重要國際客源市場之一，將持續透過國際交流、產業合作及觀光行銷推廣，深化與韓國觀光業界連結，吸引更多韓國旅客走進屏東、認識屏東，感受國境之南獨有人文風情與自然魅力。

觀光署表示，台韓雙方代表在交流會議上都表示，未來雙方將持續致力達成雙邊互訪平衡，並提出互訪各200萬人次、總數達到400萬人次的未來合作目標。

李振錫向韓國旅行業者呼籲，積極運用目前台韓每週航班持續增加趨勢，以及台灣中南部機場增班機會，引導更多韓國遊客走進中南部地區，深入台灣不同地點，享受台灣多樣旅遊風貌。

屏東縣政府交通旅遊處表示，根據交通部觀光署統計，去年韓國旅客來台人次，占整體來台旅客近12%；其中造訪屏東約11.6萬人次，占來台韓國旅客約11%，顯示韓國市場對屏東具有高度成長潛力，也成為屏東推動國際觀光重要目標客源之一。

交旅處提及，會議期間韓方代表除分享韓國旅遊市場最新趨勢外，也以輕鬆幽默方式介紹韓國旅客赴台旅遊時最具「挑戰性」美食體驗，臭豆腐與香菜都被點名，引發現場笑聲不斷。此外，韓國代表團親身感受墾丁海景、恆春半島遼闊地貌及屏東獨有自然風光，沿途不時讚嘆，對南台灣陽光與海洋留下深刻印象。（編輯：張銘坤）1150611