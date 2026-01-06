台韓農產論壇 南市平澤交流

韓國平澤市六日參與台韓農產論壇。 （記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

韓國平澤市市長鄭長善率領農業、科技等相關部門訪問團近日來訪台南，繼五日拜會市府，與市長黃偉哲簽署「台南市─平澤市農特產品交流備忘錄」，六日受邀出席於台南市東東宴會式場舉辦的「台韓農產食品經貿論壇」，就城市外交、農業合作與產業交流等議題進行分享，展現兩市交流持續深化的重要成果。

市長黃偉哲表示，本次論壇邀請韓國平澤市參與，交流重點除了美食料理外，更聚焦於雙方具代表性的農特產品與農產加工品，包括平澤市盛產的水梨，以及台南鳳梨、芒果、文旦、哈密瓜、火龍果等優質水果。對於目前已開放或具合作潛力的品項，市府將持續與韓方深化討論，拓展農產交流與市場合作空間。

他並指出，平澤市與台南同為高科技產業重鎮，平澤擁有半導體產業聚落，台南則設有南部科學園區，雙方在產業結構與城市發展上具合作潛力。未來除農產合作外，也將同步推動科技、文化等多面向交流，透過專業論壇與專家對話，持續強化兩市夥伴關係，為台韓城市交流開創更多可能。

平澤市市長鄭長善表示，平澤市不僅是半導體、氫能及未來車輛等高科技產業的重要據點，亦是具備深厚農業基礎的城市，當地所生產的大米與水梨以優良品質聞名。他也提到，面對氣候變遷帶來的糧食挑戰，農業已成為城市永續發展與品牌競爭力的重要引擎，期待透過與台南市簽署的農特產品交流備忘錄，持續深化雙方在農產行銷、國際交流及美食創新等面向的合作，進一步增進兩市情誼。

本次論壇由國內知名美食家梁幼祥、台灣餐飲業聯盟理事長李日東共同主辦，平澤市訪問團接著將前往沙崙智慧綠能科學城參訪交流。