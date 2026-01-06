台韓農產食品經貿論壇 登場

南市長黃偉哲、農業局長李芳林及韓國平澤市市長鄭長善訪問團應邀出席台韓農產食品經貿論壇登場，分享城市外交、農業合作與產業交流等議題。（記者李嘉祥攝）

「台韓農產食品經貿論壇」六日於臺南市東東婚宴會館登場，由國內知名美食家梁幼祥與台灣餐飲業聯盟理事長李日東聯合主辦，市長黃偉哲、農業局長李芳林及韓國平澤市長鄭長善訪問團受邀出席分享城市外交、農業合作與產業交流等議題，展現兩市交流持續深化成果。

黃偉哲市長表示，論壇特邀請韓國平澤市參與，交流重點除美食料理外，也聚焦於雙方具代表性的農特產品與農產加工品，包括平澤市盛產的水梨以及臺南鳳梨、芒果、文旦、哈密瓜、火龍果等優質水果，除農業外，也將同步推動科技、文化等多面向交流，期透過專業論壇與專家對話強化兩市夥伴關係，為台韓城市交流開創更多可能。

平澤市市長鄭長善說，平澤市不僅是半導體、氫能及未來車輛等高科技產業的重要據點，亦具備深厚農業基礎，期待透過與南市簽署的農特產品交流備忘錄，深化雙方農產行銷、國際交流及美食創新等面向合作及增進兩市情誼。

臺南與平澤締盟兩市簽署農特產品交流備忘錄，亦有賴民間力量的投入與協助。臺南出身、素有「食神」之稱的梁幼祥長期致力美食文化與國際交流，積極牽線促成雙方互動；臺南著名的東東集團董事長李日東亦出錢出力支持活動籌辦，發揮臺南鄉親愛鄉土的傳統，也展現企業回饋城市，期以城市為主體拓展國際連結，以行動突破外交困境。