台韓關係「政冷經熱」：從台灣抗議韓國入境卡，到試探「晶片牌」的爭議
韓國電子入境卡系統近日將台灣列為「中國（台灣）」，引發台灣政府多次抗議。總統賴清德公開呼籲韓國政府「尊重台灣人民意志」，台灣外交部更表態將「全面檢視台韓關係」。
事件在兩地引起廣泛媒體報導與社會討論，但韓國方面反應相對低調。韓國外交部回應稱，將「維持一貫增進韓台非官方實質合作的立場」，目前並未修正相關標示。
韓國官方文件使用「中國（台灣）」的稱謂已超過二十年，有專家對BBC中文分析，台灣選擇此時提出抗議或與區域局勢有關，意在施壓韓國促使韓國在中日緊張加劇之際「選邊站隊」。
在經貿層面，韓國去年成為台灣最大貿易逆差來源國，分析指台灣強調經濟數據，可能意在凸顯自身對韓國的重要性，並在爭議升級時作為政治槓桿；至於是否將晶片「武器化」，台灣政府內部仍存分歧，「越貼近政治判斷，就越認為有必要擴大槓桿空間」。
入境卡如何引爆爭議
韓國電子入境申報系統（E-Arrival Card）自今年2月啟用，近日被台灣旅客發現，在「出發地」及「下一目的地」欄位均將台灣標示為「中國（台灣）」「CHINA（TAIWAN）」，引發社群平台廣泛討論。
台灣外交部12月3日發布新聞稿指出，該標示「不僅與事實不符」，也造成台灣民眾填寫流程上的混淆與不便，並表示台灣駐韓代表處已多次向韓國政府嚴正要求更正，但韓方未正面回應。
12月8日，台灣外交部在記者會進一步強調，對韓方「不當稱呼表達嚴正關切」，並要求韓國「以最快速度改進」。外交部同時指出，台韓貿易存在「巨額逆差」，顯示雙邊關係「仍有不對等之處」，並宣布將「全面檢視與韓國政府關係，研擬可行方案」。
台灣總統賴清德12月10日公開表態，韓國應「尊重台灣人民意志」，事件在兩地引起廣泛媒體報導與社會討論。
該事件在台灣連日引發強烈反應，執政黨民進黨立委王定宇呼籲政府採取更進一步措施，讓韓國感受到台灣的不滿；也有評論建議，台灣官方文件應暫時恢復使用「漢城」稱呼首爾，甚至出現「限韓令」及禁用韓國通訊軟體Line的聲音。
對此，韓國外交部發言人11日在例行記者會回應，強調韓方「一貫堅持在韓台之間推動非官方、實質合作的既有立場」，並補充「今後也將與台灣持續推動實質合作，並在這個立場下處理相關問題」。
中日緊張下的韓國選擇
美國威廉與瑪麗學院助理教授、韓國政治專家趙恩雅（Eun A Jo）向BBC中文表示，這並非首次南韓政府將台灣稱為「中國（台灣）」。事實上，自2004年起，南韓政府在簽證與外國人登錄證等官方文件中，皆採用「中國（台灣）」的稱法。此次電子入境卡系統沿用此慣例，該系統僅於今年2月才正式啟用。
在韓國，當地媒體廣泛報導台灣的抗議舉措，部分右派民眾在網上批評李在明政府的親中立場，並聲援台灣。然而，也有人質疑台灣抗議是否合理，指出韓國機場在入境處展示台灣國旗，且「China」在「Republic of China」與香港、澳門所用的「P.R. China」不同，並提到台灣的國籍航空仍名為「China Airlines」。
趙恩雅指出，目前韓國媒體報導普遍缺乏同情，許多人質疑台灣政府為何在官方稱謂沿用二十餘年的情況下仍提出抗議，「部分評論推測，台北此舉可能意在施壓韓國，在中日緊張局勢加劇之際選邊站隊」。
上月，日本首相高市早苗的「台灣有事」論引發中日外交風暴，中方隨後祭出一系列制裁措施，使區域政治局勢更為緊張。12月3日的外媒記者會上，韓國總統李在明表示，韓國不應偏袒任何一方，應扮演調解或協調角色。
趙恩雅分析，韓國在這一背景下更不願因台灣問題捲入與中國的外交爭端。「首爾最不願意的，就是因台灣問題而捲入與中國的更廣泛外交衝突。」李在明多次強調兩岸衝突與韓國無關，台灣對國際承認的需求，與此立場本質上相互牴觸。
「這場爭議也顯示，維持戰略模糊在區域內愈加困難，李在明所追求的低調務實，無論其本意如何，都可能被解讀為向中國讓步。」趙恩雅說。
台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範向BBC中文指出，這場爭議凸顯韓國過去20年對台政策的一貫態度，在台灣議題上長期採取遷就中國立場，「與台灣交往也採取許多限制做法」，如今李在明政府延續這一基調，現行「稱謂」也不會改變。
丁樹範解釋，1991年韓國與台灣斷交後，韓國外交資源完全轉向中國，尤其在2000年中國加入世貿組織後，韓國希望藉由中國14億人口的大市場促進經濟成長，「因而建立起非常密切的經貿關係與結構性依賴」。
面對中國，台灣與韓國官方態度呈現根本差異。台灣當局近年將中國視為首要安全威脅；但對韓國而言，最大威脅來自朝鮮。分析指出，韓國在牽制朝鮮的過程中，某種程度上必須仰賴中國，其長期以來主要安全戰略圍繞朝鮮半島局勢，外交政策則在美中之間搖擺。
「政冷經熱」
值得留意的是，相較於台韓政治關係因北京「一中」政策維持距離，雙邊經貿往來近年顯著提升。
2024年，台灣對韓國的貿易逆差達229.14億美元，超越對日本的206.17億美元，韓國取代日本成為台灣最大的貿易逆差國。
根據台灣經濟部統計，2024年台韓貿易逆差達229.1億美元，2025年前11個月擴大至338.6億美元，分析指明年仍將持續增加。雙邊貿易總值五年來不斷成長，從2020年僅357.5億美元，到今年前11個月已達822.6億美元。
台韓當前貿易結構以科技產業為核心，2024年，台灣對韓國出口主力為積體電路，佔64.5%；台灣自韓國進口貨品中，積體電路也為最大宗，佔68.8%。
台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）執行長張智程向BBC中文分析，當前台韓貿易主要受AI半導體市場的強勁需求驅動。輝達（NVIDIA）對晶圓代工廠台積電先進封裝的需求，使台灣必須大量進口韓國生產的HBM（高頻寬記憶體），才能完成伺服器組裝並供應全球市場。
「過往韓國對台灣在產業上的認知多偏向競爭者而非合作夥伴，但目前在半導體供應鏈上的合作正逐步強化。供應鏈整合讓台灣在技術節點上具備核心地位，同時也加深了對韓國的依賴。」
台灣試水溫：手握「晶片牌」
台灣外交部在記者會提及「台韓雙邊貿易統計長期呈現巨額逆差」，並表示將「全面檢視台韓關係」，此舉被外界解讀為，台灣可能在未來採取更強硬態度，甚至不排除以經濟手段施壓。
外交部次長陳明祺10日受訪時澄清，台灣「並未對韓國採取具體手段」，僅是提醒韓方注意。針對前次提及經貿議題，外交部並未進一步回應BBC記者詢問。
學者趙恩雅指出，台灣外交部提出經貿議題，是為了凸顯台灣對韓國的經濟重要性，並暗示若爭端升級，台灣可能具備經濟槓桿。她認為這並非明智之舉，「因為它可能將經濟互賴政治化，而韓國顯然希望將經濟與政治分開，台灣則仰賴此互賴以維持戰略相關性」。
張智程則指出，台灣與韓國在供應鏈和貿易上高度整合，甚至在部分領域擁有優勢地位。「台灣政府有點在測試政治水溫，開始積極主張政治立場，並暗示台灣的經濟重要。」
他補充，台灣近年嘗試運用半導體產業作為外交槓桿，創造與其他國家深化合作的機會，案例包括歐洲、日本及巴拉圭的「晶片外交」。台灣今年也曾對南非實施晶片出口管制，將晶片作為外交爭議升級時的反制手段。
然而，張智程認為，直接推進至經濟制裁的可能性極低，「最大化自己的產業地位並要求對手協商，這個節奏一定會開始，但要走到制裁層級，風險和副作用都很高」。
他指出，基於政治目的進行管制，傳統上被視為「貿易戰」，而台灣是否要將晶片「武器化」，政府內部仍存在分歧，「越貼近經濟部本位思考就越不贊成，越貼近政治判斷就越認為有必要擴大槓桿空間」。
他指出，利用晶片作為經濟制裁工具，風險可能「弊大於利」。要讓制裁發揮效果，前提是該技術或產品必須具備高度寡占性，並且擁有強大的執行與監管能力。然而，這樣做勢必會壓縮自身供應鏈的市場占比，甚至讓本國企業業務縮減，進而加速全球供應鏈「去台灣化」的風險。
台灣中華經濟研究院助研究員王國臣則向BBC中文也表示，台灣對韓國實施貿易制裁的可能性極低，因為台韓在半導體產業鏈中存在「產業內貿易」，制裁行動將對雙方造成傷害。此外，台灣年輕人喜好韓國流行文化，兩國人民旅遊往來頻繁，觀光和服貿也難以成為制裁手段。
王國臣指出，外交部一開始提及「全面檢視台韓關係」及經貿逆差，可能是出於政治修辭，但後續回應顯示，政府考慮到貿易制裁的副作用，並未真正打算啟動經濟手段。
他補充，過去幾年，台灣在外交爭議中曾以經濟手段施壓，最明顯的案例包括南非蘋果進口量趨近於零，以及威脅禁止晶片出口；另有針對古巴龍蝦及宏都拉斯白蝦的貿易調整，顯示台灣在特定情境下會使用經濟槓桿，但多屬有限範圍。
台韓關係下一步
多位學者分析，台韓關係短期內「政冷經熱」的情況將持續，產業與民間交流合作預料會進一步深化。
王國臣指出，過去台韓在出口市場高度競爭，產品結構相似，例如台積電與三星的對壘。但近年雙方智庫頻繁交流，討論如何從競爭走向互補，以便在面對中國威脅時，台韓乃至台日韓能建立合作空間。他強調，半導體產業鏈中各國角色不同，合作比單純出口更能確保長期利益，「貿易不是一味的出口，而是更多的相互合作，才可能長久維持。」
王國臣表示，韓國企業對合作持開放態度，尤其在半導體領域，雙方有共同需求。他並指出，長遠來看，美中關係的拉鋸將持續影響台韓互動，「明年美中經貿脫鉤趨勢仍在，韓國勢必面臨選邊壓力。」韓國外交策略長期採「經濟靠中國、安全靠美國」，但隨著國際局勢變化，這種「等距外交」空間正被壓縮。韓國在中美經濟冷戰中難以保持平衡，未來可能需更明確表態。
此外，中國因素也在改變韓國的經濟選擇。王國臣指出，韓國對中國貿易已由順差轉為逆差，「韓國在中國市場越來越難獲利。」同時，中國對朝鮮的影響力減弱，朝鮮領導人金正恩與俄羅斯總統普京的互動更頻繁，顯示朝鮮尋求槓桿，降低對中國的依賴。隨著中國經濟實力下滑，韓中關係面臨更多不確定性。
學者丁樹範則認為，近期台韓關係不會有重大變化，這起事件更多牽涉台灣國內政治，「政府表態主要是因民眾壓力，執政黨也顧及在野黨國民黨可能會利用此事作為政治攻擊的素材。」他形容這場爭議「基本上只是小插曲」，因為雙邊關係原本就不算密切，影響有限。
丁樹範補充，台韓關係能否改善，仍取決於韓國政局變化，「未來幾年若韓國政府改選，執政黨立場將影響雙邊互動。」韓國國民力量黨相對親台，前尹錫悅政府與台灣往來就比過去更頻繁，「韓國內部也開始出現聲音，認為應該與台灣有更多交流。」
