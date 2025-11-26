台饒傳奇回來了！滿人「睽違10年」回歸演出 婁峻碩、熊仔也同台

記者徐珮華／台北報導

「龍虎門247音樂日」睽違2年重返舞台，將於明年1月11日在北流戶外表演空間登場。本次參演陣容集結婁峻碩SHOU、熊仔、呂士軒等，主辦單位也祭出「混血兒聯軍」玖壹壹健志與師弟潤少及LilHao 、「J.Sheon Ｘ 美麗本人」。此外，饒舌圈傳奇人物滿人（Manchuker）再次回歸舞台，絕無僅有的名場面勢必要親臨現場見證。

滿人被視為台饒傳奇。（圖／龍虎門247音樂日提供）

滿人2000年初期對台饒帶來革命性影響，將中、英語饒舌結合，對於押韻技巧及flow都有著重量級貢獻，並推動風格融合與跨界實驗。他2019年曾與老莫ILL MO 合作單曲，並與蛋堡、荊軻 Jnco共同主持節目《有夠難約》，但距離登上嘻哈舞台進行完整個人演出已超過10年，消息釋出讓所有嘻哈樂迷陷入瘋狂。

婁峻碩預告「龍虎門247音樂日」驚喜。（圖／龍虎門247音樂日提供）

婁峻碩近年鮮少現身嘻哈場景，他表示將百分百投入嘻哈魂，展現獨一無二的演出面貌，「我覺得在台灣可以有一個純嘻哈的音樂節，其實很開心很感動。上一次參與這樣的活動，已經至少是5年前了。」他也預告，這次將帶著完整樂團編制回到最純粹的嘻哈舞台，與大家一同玩樂。

吳霏被票選為「龍虎門狀元」。（圖／龍虎門247音樂日提供）

今年另有重要亮點，從節目《聲林之王2》崛起的吳霏，從百名饒舌高手脫穎而出，獲1500名網友投票，以及通過直播演出考驗，奪冠成為「龍虎門狀元」。他將將帶來自己第一個完整Full Set嘻哈舞台演出，象徵新世代正式跨入頂級舞台。

