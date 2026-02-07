台饒舌歌手參戰《SMTM12》 飆台語Rap驚豔全場！

娛樂中心／林依蓉報導

南韓人氣實境饒舌節目《Show Me The Money 12》（SMTM 12）於今年1月開播，最新一集驚喜出現台灣面孔，引發網友熱烈討論。來自台灣的饒舌歌手潘博均以英文名「PoinPan」登上舞台，不僅勇敢挑戰韓國選手，更在對戰中直接用「台語饒舌」應戰。隨著相關片段傳回台灣並在網路瘋傳，網友紛紛稱讚「台饒實力真的走出國際了」。





在節目最新一集的1對1對戰環節中，PoinPan（左）同時迎戰金世縣與Tray B兩位強敵，氣勢絲毫不輸人，讓現場導師看得目瞪口呆。(圖／翻攝自Youtube「Mnet TV」）

台灣饒舌歌手潘博均近日以英文名「PoinPan」登上南韓人氣實境節目《Show Me The Money 12》（SMTM 12）。在最新一集的1對1對戰環節中，他同時迎戰金世縣與Tray B兩位強敵，氣勢絲毫不輸人。上台前他先霸氣宣言「加油點，台灣來的很可怕！」更直言自己為了這一刻等了28年。演出過程中，他大膽將台語歌詞結合韓文「過來坐坐」，流暢的轉音與充滿磁性的聲線，讓現場導師與觀眾都露出驚喜表情。





演出過程中，PoinPan（左）大膽將台語歌詞結合韓文，流暢的轉音與充滿磁性的聲線，讓現場導師都露出驚喜表情。(圖／翻攝自Youtube「Mnet TV」）









對賽影片曝光後，YouTube留言區瞬間被網友洗版，不少台灣網友激動表示「身為懂中文、台語、韓文的我，真的超喜歡的啦」、「有沒有台灣人是衝著PoinPan來看節目的」，同時也吸引大量南韓觀眾留言力挺「聽得很上癮」、「只有我更喜歡那個台灣來的嗎？」、「PoinPan真是太好玩了哈哈，讓我笑個不停」隨著節目熱度上升，潘博均也在個人Instagram發文感性致謝兩位對手，大批粉絲也紛紛留言表示，期待他接下來在比賽中的發展。

















