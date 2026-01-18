台首享美232關稅最惠國待遇 韓憂半導體業受排擠急尋對策

（中央社首爾18日綜合外電報導）台灣近日與美國達成協議，成為全球首個在半導體及衍生品領域取得美方232條款關稅最惠國待遇的國家。韓國總統府今天表示，將確保韓企在美國半導體關稅政策下，可獲得「不低於他國」的待遇。

韓國時報（The Korea Times）報導，韓國總統府今天指出，根據華府的承諾，韓國晶片出口商將獲得「不低於他國」的待遇，韓國總統府誓言，將確保三星電子與SK海力士在美國市場與台積電競爭時不會處於劣勢。

韓國總統府告訴記者：「政府打算與企業溝通，並與美方協商，同時徹底分析美國與台灣達成的協議。政府將按照韓美聯合事實說明書所列的『不低於他國』待遇原則，與美方進行磋商，將韓國企業所受衝擊降至最低。」

根據韓國時報，在台灣競爭對手因對美進行大規模投資而獲得關稅豁免後，韓國政府正急忙安撫業界疑慮，業界憂心在美國半導體關稅政策下，韓國晶片商恐面臨不利待遇。

台美近日達成多項預定談判目標，包括台灣對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。

台灣成為全球第一個為對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

韓國前鋒日報（The Korea Herald）則報導，在美國警告恐對外國生產的半導體施加高額關稅後，外界普遍解讀，美方此舉矛頭直指韓國科技巨頭，韓國正迅速採取行動，保護本土晶片製造商不會再承受貿易逆風。

產業界消息人士今天透露，韓國政府官員正準備召開內部會議，評估相關措施可能帶來的更廣泛影響。儘管華府關稅計畫細節仍未明朗，外界認為三星電子與SK海力士將是受衝擊最深的企業之一。（編譯：陳正健）1150118