台首例非洲豬瘟疫調出爐 疫情目前僅在台中案場、病毒恐來自未落實蒸煮廚餘

行政院農業部次長杜文珍。（圖／翻攝自行政院農業部Facebook直播）





台中市梧棲區一間養豬場的斃死豬上，10月中被驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，若疫情進一步擴散，恐造成至少新台幣2千億元的經濟損失，且會嚴重打擊台灣畜牧養殖業、餐飲等相關市場。非洲豬瘟中央災害應變中心（後稱應變中心）今（3）日召開記者會，公布此次台灣首例非洲豬瘟疫情調查結果。由於有另一間養豬場使用與案場相同來源的廚餘飼豬，但至今檢驗都是陰性，且該養豬場上傳廚餘蒸煮之紀錄達9成以上，所以此次疫情指向可能來自案發場使用未落實蒸煮的廚餘飼豬所致。

應變中心今（3）日召開第46次會議，由指揮官農業部部長陳駿季主持，會中由防檢署說明全國豬場、化製場等之查訪及監測結果，也由前進應變所指揮官杜文珍次長說明此次非洲豬瘟案例疫情調查結果。

會後記者會由陳時中政委、陳駿季指揮官、杜文珍次長、本次疫調團隊中興大學副校長張照勤及台大蔡向榮教授等出席。杜文珍次長說明本次台灣首例非洲豬瘟案例場疫情調查結果，到目前為止的資訊，僅發生在台中的案例場；另依據流行病學分析，排除人、車、外來豬源等傳染源引入，推論病毒可能來自未落實蒸煮的廚餘；自10/22起針對台中關聯場及全國養豬場、化製場、肉品市場、屠宰場等查訪及檢驗，並無發現其他染病案例及環境陽性結果（環境陽性僅限案例場）。

疫調過程中也發現，本次案例場廚餘來源亦有供應另一豬場使用，經回溯該場執行查訪及採樣監測，結果為陰性，且該場上傳廚餘蒸煮之紀錄達9成以上，而案例場之廚餘蒸煮紀錄不完整，顯示廚餘是否落實蒸煮是重要關鍵。

張照勤副校長表示，本次疫調的出發點是把案例場有可能引入及傳出非洲豬瘟病毒的因子加以盤點，逐項排除。本次案例是由場內餵食廚餘的肉豬開始發生，後續才傳到吃飼料的仔豬及種豬，餵食廚餘與餵食飼料的豬隻死亡率達統計學上顯著差異，另在有分讓廚餘的養豬場，有完整廚餘蒸煮紀錄，場內檢測結果陰性，因此顯示未經蒸煮的廚餘風險最高。張副校長也提醒，目前案例只侷限在原本的案例場，其他人員不應隨意進入到案例場內，以避免病毒外擴的風險。

陳駿季指揮官表示，儘管疫調團隊初步調查已有部分成果，但防疫工作仍不會中斷。調查中發現管理系統中可能存在一些未被確認的情況，會請疫調團隊進一步瞭解此次觀察到的各種現象與措施，並在後續疫情防控過程中就相關問題檢討。

對於未來是否開放廚餘養豬，陳駿季指揮官表示，禁運禁宰解除後不會立即開放廚餘養豬，會先對養豬場蒸煮設備重新檢視、查訪，所有蒸煮的資訊要能即時監控，並落實稽查，相關的法令規範要完備，廚餘的管理要落實。

陳時中政委表示，目前整體的疫情朝較好的方向進行，進入案例場的風險源頭有查到，出去豬場的風險透過層層調查及監測沒有外擴，第三階段還有多的監測在進行當中，過程中也會持續檢討，對有缺失的部分未來會提出精進作為。

