台首例！ 詐團用馬斯克「星鏈+深偽技術」 盜臉騙2億

台中市 / 綜合報導

刑事局警方，破獲詐騙集團盜取中國民眾存款案，他們透過境外詐騙機房，騙取中國地區民眾個資後，利用深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片，順利通過「數字人民幣」APP身分驗證程序，盜取移轉被害人存款，而嫌犯之間傳遞訊息，還是透過馬斯克的星鏈設備傳輸，來規避檢警查緝，而這也是台灣首次破獲詐騙集團，利用星鏈和深偽技術犯罪的首例。

詐騙集團在取得被害人臉部照片後，利用Deepfake深偽技術，生成被害人臉部驗證影片，他們利用這個手法，順利通過「數字人民幣」APP的驗證程序，再套上先前騙取到的被害人個資，成功綁定被害人金融帳戶，騙取存款。

廣告 廣告

中打第五隊長黃昭瑜說：「國內系統商在向調照商取得被害人照片後，以Deepfake軟體錄製並產出驗證影像。」詐騙集團機房，先透過釣魚簡訊騙到 個 資，並透過中國犯罪組織「調照商」拿到被害人照片，利用星鏈技術傳給系統商，系統商透過臉部偽造Deepfake技術，產生被害人臉部驗證影片，綁定「數字人民幣」APP，從被害人帳戶裡盜領存款，警方初步查出，被害人都在中國地區有55人受害，總詐騙金額在2億元左右。

警方說：「壓在地上，控制他，控制他。」警方根據線報，在台中市北屯區公寓，查獲林姓嫌犯籌組的系統商，他們大量創設WeChat、QQ和Apple ID等帳號，販售給境外詐欺機房使用，同時查獲幕後林姓金主藏身在泰國，並提供星鏈設備給境外機房，利用馬斯克的星鏈訊號進行跨境詐騙。

中打第五隊長黃昭瑜說：「發現幕後金主林姓犯嫌，藏匿於泰國，即透過刑事局國際刑警科，協請泰國移民總局，查緝林嫌到案。」這是台灣查獲詐團利用星鏈、深偽技術犯罪的首例，由於星鏈設備只需要一個小小的接收天線和路由器，方便攜帶，又不容易斷訊，也增加警方的查緝難度。

原始連結







更多華視新聞報導

新招！ 國際詐騙「轉接」國內規避語音警示 詐1500萬

【翻轉詐騙之島】AI攻防戰｜華視新聞雜誌

詐團假冒「AMD蘇媽」投資詐騙 老翁欲匯300萬遭警攔阻

