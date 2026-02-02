台首例！詐團用馬斯克「星鏈+深偽技術」 盜臉騙2億

台北市 / 綜合報導

台灣首次出現，利用馬斯克的星鏈和深偽技術犯罪的手法！刑事局警方破獲一個詐騙集團，在境外設立詐騙機房，透過「調照商」取得中國民眾的個資後，再利用深偽技術Deepfake，製作被害人的臉部驗證影片，順利通過「數字人民幣」APP的身分驗證程序，盜取被害人存款，至少有55名中國民眾受害，損失金額上億元。如今民眾使用社交平台多少都會上傳自己的照片，要如何避免被製成臉部驗證影像，又或是在網路上從事金融相關交易，該如何降低風險，請看我們的分析報導。

AI人工智慧成為詐騙集團利用的工具，刑事局破獲全台首例，透過深偽技術和馬斯克的星鏈，來躲避查緝的犯罪手法。

詐騙集團先是從詐騙機房，取得的被害人個資，加上調照商提供的被害人照片，在非法的黑客系統商，利用Deepfake深偽技術，製作出被害人的臉部驗證影像後，將資料透過無法鎖定IP的星鏈技術，提供給詐騙集團，再利用被害人帳戶綁定「數字人民幣」APP，將被害人帳戶裡的存款轉入水房，成功盜取。

中打第五隊長黃昭瑜：「國內系統商在向調照商取得被害人照片後，以Deepfake軟體錄製並產出驗證影像。」

目前已經有55人受害，詐騙金額超過2億元，在這個詐騙產業鏈中，扮演關鍵角色的調照商，就是專門利用非法手段，破解或解決身分驗證問題的中盤商，只是民眾在各社交平台使用活躍，上傳自身照片之餘，要如何避免被製成臉部驗證影像。

國家資通安全研究院院長林盈達：「影像驗證長度愈長愈能辨識真偽。」而馬斯克的Starlink星鏈，如今也成為詐騙集團利用的工具，透過管道先支付月租費用後，取得接收天線和路由器等硬體設備，尤其是泰緬交界區域，地處偏遠遮蔽物少，更是詐騙集團透過星鏈犯罪的溫床，也增加警方查緝的難度。

因此在網路上從事金融相關交易，該如何避免風險，專家建議透過雙重認證的方式，遠比只需要輸入帳戶密碼來得更安全，也就是必須透過傳送驗證碼到手機，才能完成交易，每多一道關卡，對於個資安全就多一分保障。

