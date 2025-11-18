台首大聯盟投手曹錦輝西進？ 傳中國棒球城市聯賽點名
台灣前大聯盟投手曹錦輝、中職球星林益全等人，傳出有意參加中國棒球城市聯賽（CPB）選秀，引發外界關注。44歲的曹錦輝仍能投出151公里的速球，展現驚人天賦。球評認為，儘管CPB為缺乏舞台的球員提供機會，但在薪資與環境上仍不及台灣職棒，不至於造成實質威脅。林益全則在社群媒體回應粉絲，表示：「你們的消息都好快，我都還不知道。」目前能否成行仍是未知數！
曹錦輝於5月17日在個人粉絲專頁發布一段10秒的投球影片，展示其最快球速達151公里，當時粉專還特別賣關子，要粉絲「敬請期待」。作為一位44歲的資深投手，曹錦輝曾是台灣首位登上美國大聯盟的投手，但後來因捲入2009年假球案而被中華職棒永不錄用。儘管曾走錯路，他依然被視為天才型選手，現在也傳出有可能會西進到中國大陸復出打球。
中國棒球城市聯賽規定每隊台港澳球員不得少於10人，引發外界擔憂中國會來台灣挖角。近期爆出的台灣自由球員名單中，曹錦輝和林益全都被列入，傳言他們有意願參加CPB選秀。然而，林益全在與粉絲的社群互動中表示：「你們的消息都好快，我都還不知道。」
球評許維智認為，CPB此舉只是「先放一些話說他要找誰找誰找誰」，並強調這不會影響到中華職棒的現況。他進一步指出，中國棒球的實力大概接近台灣甲組後段班的球隊水準。林益全在今年賽季後被統一獅宣布戰力外，是否會赴中國延續棒球生涯目前仍是未知數。
CPB目前已在深圳、上海、北京、成都、廈門等地舉辦公開測試會，但宣傳片中並未出現熟悉的台灣球員身影。薪資方面，CPB宣稱最高月薪為4萬人民幣（約台幣17.5萬），但這僅限於春夏兩季。相比之下，中職選秀狀元的月薪如張育成的220萬、江少慶的113.3萬，以及王維中當時以百萬月薪簽約的待遇，差距相當明顯。
許維智表示：「不是每個月給，就只有春夏兩季。我們厲害的球員會往日本美國方面發展，那有些球員沒有地方跑，他當然中國有這個機會他過去。」他認為球員更重視的是長期發展，雖然CPB可能為沒有舞台的球員提供新機會，但依舊不會動搖台灣職棒的人才基礎。
