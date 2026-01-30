台首座商用衛星應用實驗室啟動 雙軌並進形塑生態系

（中央社記者潘姿羽台北30日電）數發部數產署29日正式啟動台灣首座「商用衛星應用實驗室」，是衛星應用從創新構想邁向商業化模式的重要里程碑。數產署也同步推動「衛星數位應用創新大賽」，希望將實驗室打造為產學研跨域合作的重要平台，攜手新創團隊推動應用落地。

數位發展部數位產業署今天發布新聞稿指出，全球低軌衛星技術迅速崛起，衛星通訊與數據應用成為推動數位轉型與永續發展的重要引擎。為了協助創新構想從概念走向實務應用，數產署29日正式啟動台灣首座「商用衛星應用實驗室」，作為產學研跨域合作的重要平台。

數產署說明，此實驗室整合衛星地面通訊、網路模擬測試、數據分析與應用開發環境，打造開放共享的研測場域，提供產業界與學研單位進行技術驗證與原型開發。未來將支援海事通訊、環境監測、低空經濟及災防應變等多元應用情境，促進衛星資料、通訊與感測技術的整合應用，加速低軌衛星解決方案於各產業的擴散與落地。

數產署進一步指出，此實驗室也肩負「衛星應用創新加速器」的重任，推動國內廠商與國際衛星通訊服務商合作，形成衛星資料、產業應用、數位創新的三重加值循環，協助台灣在全球衛星應用市場中扮演關鍵角色。

數產署並以「衛星數位應用創新大賽」與「商用衛星應用實驗室」雙軌並進，挖掘創新衛星應用解決方案。

數發部數產署副署長陳慧敏說明，數產署首次辦理「衛星數位應用創新大賽」，聚焦「衛星通訊」、「衛星定位」及「衛星遙測」3大核心技術，鼓勵國內創意團隊結合AI與數據分析，從智慧城市、海洋應用、無人載具、綠能監測及遠距醫療等實際場域需求出發，提出兼具前瞻性、創新性與可行性的應用構想。

這次競賽吸引131組產官學研單位報名參與，經過嚴謹的審查程序，遴選出40隊入圍團隊。

數產署希望以競賽引動創意，促進產學研跨域合作，加速國內外衛星應用能量交流與技術鏈結，推動台灣衛星科技應用邁向國際舞台。（編輯：林淑媛）1150130