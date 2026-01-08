台馬免簽當車手！日本外籍詐騙增2倍 詐騙集團採快閃犯案

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本國家警察廳的最新資料顯示，從去年1月至10月，持「短期逗留」簽證入境日本從事特殊詐欺的人數增至59名，約為前年同期的3倍。當局認為，由於東南亞加強掃蕩詐騙據點，來自中國的「匿名流動型犯罪集團」（匿名・流動型犯罪グループ）正採取「打了就跑」（ヒットアンドアウェー型）的快閃犯案模式，即派遣負責向被害人收取現金的「收款人」入境日本後，再立即讓他們返國。

從去年1月至10月，持「短期逗留」簽證入境日本從事特殊詐欺的人數增至59名，約為前年同期的3倍。（示意圖／Unsplash）

根據《讀賣新聞》報導，國家警察廳的數據顯示，去年1月至10月的59名涉案人中，42人涉及冒充警察的「假警察詐騙」，17人涉及社群媒體投資詐騙與情感詐騙。涉案人以馬來西亞籍34人、中國和台灣共22人，韓國、越南和新加坡各1人。

報導進一步指出，馬來西亞和台灣等享有免簽證待遇的地區，案件數量明顯較多。犯罪組織看中免簽證者的入境便利，派遣他們快速進出日本，在受害者察覺前便撤離，形成難以追查的「打了就跑」快閃模式。而這些外籍人士大多在社群網站上看到「到日本幫忙搬運物品」的高薪工作，才被誘騙入境行騙，其中8成擔任收取現金的車手。

警方表示，隨著東南亞地區的大型詐騙集團近期遭掃蕩，中國的「匿名流動型犯罪集團」正採取能迅速回收現金的犯罪手法，從海外廣泛招募底層人員，透過多人「接力」方式傳遞現金，試圖躲開警方的追緝。因此國家警察廳任命新的調查人員，負責打擊東南亞地區的詐騙活動。

根據聯合國與國際刑事警察組織（ICPO）的報告，位於東南亞各地的詐騙據點，每年透過地下銀行和其他管道收集的金額高達數百億美元。犯罪組織更利用最新技術，如自動語音電話、翻譯軟體以及生成式人工智慧（AI），執行更縝密的詐騙手法。

日本目前已經出現一些受僱於中國機構的招募人員，負責將成員送到海外的詐騙據點。然而，這些據點除涉及金融犯罪外，往往還充斥著暴力與人口販賣等問題。

