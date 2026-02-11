台馬深化科技經貿合作 駐馬代表籲更新投資協定迎AI時代

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋10日出席新春茶會時表示，台灣與馬來西亞在經貿、科技及人文交流領域合作密切，呼籲雙方儘速檢視並更新1993年簽署的《馬台投資保障協定》相關條款，以因應當前全球供應鏈重組與產業合作的新需求，為台馬經貿合作創造更具前瞻性的制度環境。

連玉蘋指出，台灣已全面符合跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的高標準規範，若能順利加入CPTPP，將為馬來西亞及整個區域經濟注入新的動能，促進更高層次的經貿整合與產業升級。

廣告 廣告

她強調，在人工智能（AI）與半導體產業快速發展的全球趨勢下，台灣具備完整的科技產業鏈優勢，從先進晶片製造、雲端運算到智慧應用皆扮演關鍵角色，足以成為馬來西亞推動數位轉型與AI發展的最佳策略夥伴。

連玉蘋表示，「在這場全球人工智能競賽中，台灣擁有技術、人才與供應鏈整合的實力。若馬來西亞能與台灣深化合作，必能在AI浪潮中占據有利位置，實現互惠共榮」。

連玉蘋進一步指出，當前科技發展與經濟安全高度連動，半導體先進製程已成為影響國家競爭力的重要戰略資源。台灣在半導體製造領域長期居於全球領先地位，也是全球AI伺服器的重要生產基地，並持續與美國、日本等理念相近國家合作，確保半導體與AI供應鏈的穩定與安全。

她認為，台灣新南向政策的半導體與AI布局，關鍵在於合作夥伴是否將台灣視為公平對等的合作對象，而馬來西亞在相關產業具高度互補性，雙方合作潛力巨大。

在雙邊經貿方面，連玉蘋指出，台馬經貿關係持續升溫。2025年台灣已成為馬來西亞第4大貿易夥伴，雙邊貿易額達574億美元，較2024年成長32.3%，創歷史新高；台灣亦為馬來西亞第7大投資來源國，長期以來為當地創造約50萬個就業機會。

另外，馬台兩地的人文交流同樣成果豐碩。每年約有近萬名馬來西亞學生赴台就學，累積逾13萬名留台校友返馬服務，成為促進台馬情誼的重要橋樑；觀光往來亦持續熱絡，2025年台馬互訪旅客人數接近70萬人次，展現雙方緊密互動。

茶會上，連玉蘋與夫婿李永年向與會約300名嘉賓舉杯敬酒，共賀新春佳節，期盼新的一年台馬關係更上層樓，在科技、經貿與文化交流上開創更多合作契機。

作者》張欣薇 曾任馬來西亞《光明日報》政治時事記者，以及《星洲日報》副刊專題記者。目前為自由撰稿人。