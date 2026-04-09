台馬簽署經濟韌性融資基金意向書 將建立信保機制

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（中央社記者楊堯茹台北9日電）正在訪問友邦馬紹爾群島的外交部長林佳龍在社群媒體指出，8日前往馬久羅醫院參訪「AI遠距醫療中心」，見證台馬合作成果；晚宴時與馬國簽署「台馬經濟韌性融資基金意向書」，將透過建立信用保證機制，協助當地企業克服困難。

林佳龍以總統特使身分，於7日至9日率領由部會、產業界代表組成的商貿考察團訪問馬紹爾群島。

林佳龍今天於臉書發文表示，當地時間8日前往馬久羅醫院參訪由總統賴清德與馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）於2024年共同啟動的「AI遠距醫療中心」。台灣醫療資訊團隊說明醫院資訊系統（HIS）建置成果。

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林佳龍指出，台馬自2004年簽署「衛生醫療合作協定」以來合作持續深化，自2013年起由雙和醫院協助設立台灣衛生中心，安排公衛護理師與各專科醫師駐診，並投入培育當地醫療人員。

他說，馬國醫師艾佛瑞德（David Alfred）於義守大學完成醫學教育後返國服務，並在雙和醫院協助下完成實習與住院醫師的完整訓練，是台馬醫療與教育合作的重要典範。

林佳龍提到，在AI遠距醫療中心中，當地醫師親自示範操作AI眼底鏡設備，說明其有助診斷各類視網膜病變；雙和醫院駐診醫師廖崇億則展示手持式無線超音波設備，說明如何提升臨床診斷精準度，進一步提升馬國醫療照護品質與民眾福祉。

林佳龍說，當天晚宴與外交暨貿易部長卡尼柯（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）共同簽署「台馬經濟韌性融資基金意向書」，未來將透過建立信用保證機制，協助當地企業克服融資困難、拓展商機，厚植經濟韌性。

此外，林佳龍出席馬紹爾飯店太陽能儲能型停車場捐贈儀式，他說，從智慧醫療到綠色能源、從產業交流到經濟韌性合作，台灣願將自身經驗與技術與世界共享，與理念相近夥伴攜手前行。（編輯：謝佳珍）1150409