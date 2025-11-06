台驊前三季EPS 5.81元 看全球貿易逐步回穩

台驊總經理顏益財。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊第3季EPS 1.27元，累計前三季EPS 5.81元。展望第四季，台驊預期在電商旺季與補庫存需求帶動下，全球貿易動能將逐步回穩。

台驊今日董事會通過授權董事長處分帳上航運類股票，對此，台驊指出，例行性授權。

台驊指出，在全球運價走緩與歐洲市場需求低迷的環境下，仍憑藉穩健財務結構與靈活策略，維持穩定獲利與良好現金流。

台驊第3季合併營收為160.43億元，較去年同期減少16.08%，主要受到全球海運運價自高點回落及部分客戶出貨遞延影響。但毛利率較去年同期提升5.82%，主因倉儲成本有效下降，以及客戶結構改善，第三季營業淨利略有減少，則是美國客戶FBG旗下Brake Parts Inc.(BPI)申請破產重整事件，預先提列部分應收帳款呆帳準備所致，此事件已於10月8日依規定公告，此項提列係基於審慎會計原則，以反映市場變化並維持財報穩健。

台驊指出，已啟動債權盤點及法律程序，風險整體可控，並將視重整進度評估回收情形，以維護公司權益。

台驊前三季海運事業部營收91.28億元，年減18.64%，主要是中國出口疲軟、美國庫存去化緩慢，但船公司持續採取彈性運能調整政策，帶動第四季運價溫和回升。

空運事業方面，前三季營收41.63億元，年減 0.36%，受惠於AI伺服器及半導體設備出貨暢旺，帶動高科技業務穩定成長，面對全球空運運價趨緩，公司積極布局新興市場並聚焦高附加價值產品，展現營運韌性。隨著韓國 Skymaster併購完成，不僅強化半導體與航太產業貨源，也進一步完善亞洲主要市場版圖，預期可挹注未來成長動能。

2025年前三季，台驊控股依市場趨勢調整營收結構，中國仍為主要營收貢獻區，東北亞、東南亞及美國市場占比持續提升。台灣受惠於AI伺服器及電子產品出口需求，營收表現亮眼；東南亞則因電商成長與製造鏈轉移而動能強勁，成為主要成長引擎。

