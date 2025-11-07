台驊顏益財：美國補貨潮將啟動 歐亞運價有撐
（中央社記者江明晏台北7日電）台驊總經理顏益財表示，美中關稅新協議生效後，預估11月中下旬、12月，海運市場美國線將有補貨潮，農曆年前運價下滑的機率不高，歐洲線船公司會在11月15日醞釀漲價，歐洲、亞洲線運價較有支撐。
台驊控股第3季稅後純益為新台幣1.74億元，每股盈餘（EPS）1.27元；累計前3季稅後純益達7.95億元，EPS為5.81元，前9月合併營收為160.43億元，年減16.08%，主要受到全球海運運價自高點回落及部分客戶出貨遞延影響。然而，毛利率較去年同期提升，反映倉儲成本下降與客戶結構改善。
展望2025年第4季，顏益財表示，美國線美西和美東海運運價偏低，美東多是民生傳統產業消費品，美西則因為電商小額關稅豁免取消，有許多電商貨從空運轉海運。
美中關稅達成協議，兩國對峙情況舒緩，他看好，對中國出貨的需求有正面幫助，預估美中新協議生效後，對航運出貨發酵的期間會落在11月中下旬、12月，將會有補貨潮，達到出貨高峰，但由於美國今年貨量衰退，補貨潮的貨量大概只比年度平均成長3到4%左右，且受到通膨和消費信心影響，美國耶誕節前零售庫存會是美國近年來的的新低。
不過，顏益財接續說，對後續展望還是不悲觀，美國運價主要受到對等關稅和美國總統川普政策「善變」影響，但目前政治氛圍來看，未來美國關稅走勢只會下降，不會再激增，因此，農曆年前運價大幅下滑的機率不高。
針對歐洲和亞洲運價，他表示，歐洲線船公司會在11月15日醞釀漲價，長約也會在此時洽談，歐洲、亞洲線運價較有支撐；而美國長約要過完農曆年後才比較明朗。
台驊表示，中國仍為主要營收貢獻區域，但台驊有加強東南亞、東北亞布局，預估明年非中國區如東北亞、東南亞等的占比會持續上升，達到50%左右，台灣市場受惠AI人工智慧伺服器與電子產品出口暢旺，營收表現亮眼；東南亞則因電商成長與製造鏈轉移，成為主要成長引擎。
顏益財表示，受惠AI半導體的趨勢向上，台驊看好空運市場，也積極加碼布局，預估台驊空運占比會上升到3成左右。
此外，台驊指出，前3季營業淨利略有減少，主因美國客戶汽車零組件集團FBG旗下Brake Parts Inc申請破產重整，依審慎會計原則預先提列部分應收帳款呆帳準備，該事件已於2025年10月8日依法公告，已啟動債權盤點及法律程序，整體風險可控。（編輯：楊凱翔）1141107
