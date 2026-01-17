台驊顏益財: 2026年海運市場供給過剩 需求分化

台驊今日舉行尾牙。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊總經理顏益財表示，海運市場去年是「暗潮洶湧，驚濤駭浪」，今年則是「供給過剩、需求分化」，充滿挑戰，目前可以看到的利多是半導體運輸需求增加，利空則是地緣政治。

台驊今日舉行尾牙，以「立足亞太、放眼世界」舉行尾牙。顏益財說，雖然需求分化，但看好美國、東南亞市場。

顏益財進一步指出，美台對等關稅敲定15%，且獲美232條款最惠國待遇，台灣半導體以及相關產業受惠最大，而在半導體廠商建廠、零組件運送需求帶動，攬貨業者的海空運可望暢旺，且此運送需求回延續2-3年，不僅是台灣運往美國，也有美國回台的物流需求，且第一季就可以看到。

顏益財指出，在供應鏈分散下，台驊除已在韓國、日本設立分公司，近年也在東南亞新加坡等、菲律賓等設立辦公室，畢竟攬貨業者若區域型布局不足、可以提供全方面解決方案、或是產品不夠多元化，就無法應付供應鏈重組趨勢、滿足客戶需求。

