台驊點名232條款 台廠赴美設廠帶動新單

[NOWnews今日新聞] 海運、物流迎來復甦了嗎？台驊看2026年景氣，認為在台美關稅拍板的情況下，最明顯受惠族群會落在半導體232條款相關供應鏈。

台驊總經理顏益財指出，今年運能不缺，但貨量與需求會往不同市場、不同產業跑，但明顯受惠族群應與半導體232條款相關供應鏈有關，因為美方要求台廠赴美設廠，將帶動廠務設備、組裝與跨境物流需求，海運、空運到聯運都可能吃到新訂單。

顏益財談到台美關稅與政策變化，認為供應鏈要整條搬走其實不容易，很多貨物流向仍會經由台灣轉運，反而讓台灣在轉運、整合與分撥上出現新的業務機會。他透露，目前已有部分設備與組裝相關需求開始啟動，最快有望在第1季就逐步反映在營運上。

台驊也公布2025年合併營收為207.93億元，其中空運全年相對穩定，仍是集團營收的重要支撐，而海運、中歐鐵路與內貿物流等業務，則受全球運能供給與市場價格變化影響，呈現結構性修正。

