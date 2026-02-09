台驊1月營收月增年減 短期需審慎觀察

台驊總經理顏益財。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股(2636)公告 1 月合併營收17.51 億元，月增 5.31%，年減 19.01%。展望後市，台驊說，海運市場隨著美國年度合約談判陸續展開，航商將依市場狀況調整航線與價格策略，以維持航線運價結構的穩定性，其對市場的影響，仍將隨整體需求恢復節奏與市場供需變化逐步反映，整體而言，短期市場環境仍需審慎觀察，後續走勢將視實際貨量回升情形與市場供需發展而定。

台驊表示，2026 年初，全球物流市場延續前一年度的調整走勢，受地緣政治情勢、國際貿易政策變動及供應鏈重組影響，市場在航線配置、運力安排與出貨節奏上持續調整，貨物流向與區域市場表現趨於分散，整體運輸需求回溫速度仍相對溫和，不同運輸業務之需求強度與營運表現出現差異。

海運事業方面， 1 月營收為9.35 億元，月增 11.43%，較去年同期減少 31.48%，主要反映部分航線於年初出貨節奏出現改善，實際承攬貨量較前月回升，並受惠於航線與產品組合調整，帶動整體營收表現。整體而言，在新船持續交付、運能供給相對充裕的情況下，市場運價仍處於調整過程，需求端尚未全面回溫；惟隨著貨量逐步回穩，加上營運配置彈性與既有客戶出貨安排恢復，有助於支撐海運業務之營運表現。

空運事業方面，1 月營收5.54 億元，月減 4.49%，較去年同期成長 25.93%，主要是受惠於高階電子、半導體設備及專案型貨品等具穩定需求之貨源支撐，空運業務於市場調整期間維持相對穩定表現，並於合併營收結構中占比持續提升，有助於平衡不同運輸型態波動對整體營運之影響。

中歐鐵路事業方面，1 月營收0.71 億元，月增 18.54%，較去年同期減少 50.46%，反映歐亞跨境運輸需求仍在調整中。內貿物流事業方面，1 月營收為1.90 億元，月增 3.95%，較去年同期減少 10.66%，主要是部分客戶於年初持續進行庫存與營運節奏調整，使整體需求表現相對審慎。

