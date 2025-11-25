台鹽光電弊案3被告4度延押 南院裁定續押兩個月仍可再提抗告

記者陳治交／台南報導

台鹽綠能光電弊案正由台南地院審理中，時任董事長陳啟昱與總經理蘇坤煌及鴻暉公司負責人蘇俊仁仍在押，羈押期限將於十一月二十七日屆滿。陳啟昱等三人向法院請求具保停押，台南地方法院駁回，裁定四度延押，從十一月二十八日起羈押兩個月。這項裁定可提抗告。

台南地檢署偵辦台鹽綠能光電弊案，今年二月二十七日起訴陳啟昱等五人。全案移審後，台南地院二月二十八日裁定陳啟昱、蘇坤煌及蘇俊仁羈押禁見。陳啟昱等三人聲請具保停押，台南地院九月二十二日裁定以四百萬元至六百萬元交保，限制住居、出境、出海，應接受科技監控。陳啟昱等人九月二十四日完成具保手續，南檢立刻提起抗告，台南高分院九月二十五日撤銷原裁定發回台南地院，台南地院更裁三度延押二個月，從九月二十八日至十一月二十七日，並禁止接見、通信。

台南地院指出，陳啟昱等三人利用興建國家重要公共工程機會，使台鹽及台綠公司受損害金額達上億元，本案屬集團型犯罪，組織龐大、分工細密，證人與同案共犯尚未交互詰問完畢，被告與相關證人、共犯間容有利益交換而勾串可能。陳啟昱等三人均應自十一月二十八日起延長羈押兩月，惟審酌三人已執行羈押期間及本案進行進度，應無禁止接見、通信必要。