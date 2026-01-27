台鹽綠能弊案四度延押 前董座陳啟昱今1200萬交保

台鹽綠能前董座陳啟昱、前總經理以及土地開發商涉嫌掏空公司將近4億，起訴後3人續押至本月28日，近日聲請交保，地院裁定陳啟昱1200萬元交保、前總經理及土地開發商各700萬元，不過陳啟昱家人表示金額較高，直到今（27）天上午才完成交保。

陳啟昱聯手前總經理、土地開發商五鬼搬運，掏空公司將近4億，起訴後3人續押到1月28日，近日聲請交保，地院裁定前總經理及土地開發商各700萬交保，陳啟昱則以1200萬交保，這已經是陳啟昱二度交保。

廣告 廣告

當時偵辦期間，陳啟昱神隱遭通緝，前年11月25日自行投案被羈押，從去年1月25日到去年9月22日，期間2度延押，之後一度被裁定交保，沒想到才呼吸短短2天的自由空氣，檢方隨即提出抗告，交保後回籠延押，到去年11月28日再押2個月至今，等於四度延押。

陳啟昱四度遭到延押。圖／台視新聞製圖

陳啟昱主張，證人幾乎傳喚到庭，且交互詰問完畢，持續延押影響防禦權行使，前總經理及土地開發商則以疾病纏身為由，地院26日裁定3人交保。不過陳啟昱交保金高達1200萬，家人表示金額過大，直到27日才完成匯款交保，而陳啟昱交保後必須接受科技監控、限制住居。

台南／黃富祺、梁子玥、莊棋淵 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

涉掏空台鹽綠能4億！陳啟昱600百萬交保 檢方不服提抗告

台鹽綠能弊案害公司損3.9億 前董座陳啟昱遭求刑12年

陳啟昱羈押期限將至 南院今裁定再延押2個月