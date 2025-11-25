台鹽綠能弊案持續偵辦 涉案人陳啟昱等人續押2月解除禁見

台鹽前董事長陳啟昱。 圖：翻攝通緝照片

[Newtalk新聞] 台鹽轉投資的台鹽綠能被檢調查出利益輸送等弊端，前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌、鴻暉國際蘇俊仁被羈押禁見，經台南地檢署依證交法之加重特別背信、加重不合營業常規交易等罪嫌起訴，陳啟昱等人先經台南地院裁定交保，經檢方抗告發回，更裁羈押禁見，由於期限將屆，南院今（25）日依陳啟昱曾有逃亡、與共犯或證人勾串滅證之可能等理由，裁定3人自11月28日起延長羈押2月，並解除禁見。

台南地院裁定理由為合議庭經訊問被告陳啟昱等3人，並聽取檢察官、辯護人之意見後，審酌被告3人就起訴書所載之違反證券交易法等犯行，坦承客觀事實或部分事實，然均否認有違反證券交易法之主觀犯意，惟依起訴書及卷內所檢附之相關人證、書證、物證，足認被告3人違反證券交易法第171條第2項、第1項第2款、第3款之加重使公司為不利益交易、加重特別背信等罪嫌，被告蘇坤煌、蘇俊仁另涉犯公司法第9條第1項前段之未繳納股款、商業會計法第71條第5款之商業負責人利用不正當方法致使財務報表發生不實結果、刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

被告3人所犯證券交易法第171條第2項、第1項第2款、第3款之加重使公司為不利益交易罪、加重特別背信等罪均為法定本刑有期徒刑7年以上之重罪，且被告陳啓昱業於偵查時已有逃亡20餘日之事實，又被告3人面臨重罪、檢察官具體求刑、請求宣告沒收高額不法利得及民事求償責任等等，依人性趨吉避凶之心態，更可能加強被告3人後續仍有相當理由逃匿以規避訴訟程序進行及刑罰執行之可能性，更何況，被告陳啓昱有前述逃亡之事實，是被告陳啓昱除有事實足認其有逃亡之虞外，被告3人均有相當理由足認其等有逃亡之高度可能。

被告3人雖就部分客觀事實予以承認，惟均否認主觀犯意，且就犯罪構成要件事實、犯罪情節等，就彼此間、與其他共同被告、證人所述，多數未盡相符，而仍有待對質詰問之必要；且各被告及辯護人所聲請傳喚交互詰問之證人（含共同被告）多達86位，並未全數交互詰問完畢，尚有台鹽公司、台鹽綠能之現任、前任員工、前董事、電業商等。

而被告陳啓昱曾擔任高雄市副市長、台鹽公司及台鹽綠能之董事長，被告蘇坤煌曾長期擔任台鹽綠能之總經理、鴻暉國際股份有限公司及晁暘開發股份有限公司之實質股東，亦有參與相關案場之土地開發、電業商接洽等過程，被告蘇俊仁則現仍為鴻暉公司之實際負責人，有參與相關案場之土地開發過程。

他們3人於本案均居於主導之地位，且對於待傳喚到庭交互詰問之證人實均具有一定影響力，基於供述證據極易受干擾、污染之本質，在未釐清本案相關事實前，如有不當影響而勾串或滅證，將生誤判之危險，故被告3人為脫免或減輕犯行，實有與共犯或證人勾串、滅證之可能。

另被告3人利用興建國家重要公共工程之機會，為本件非常規之不利益交易罪、特別背信罪等之犯行，使台鹽公司及台鹽綠能公司受損害金額達上億元，對社會秩序具相當程度之危害，本案屬集團型犯罪，組織龐大、分工細密，證人與同案共犯尚未交互詰問完畢，被告與相關證人、共犯間容有利益交換而勾串之可能，加以，現今通訊軟體、數位設備及遠端操控科技進步，被告與證人間未必須透過見面方式，即可輕易以上述數位工具相互勾串，此無從以科技監控等方式加以防範，因此，被告3人若未羈押而具保在外，容有滅證、勾串之虞。

從而，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，依比例原則為考量，本院認僅以予具保、責付或限制住居、電子腳鐐等侵害較小之其他手段，均不足以確保審判或執行程序之順利進行，是以被告3人原羈押原因與必要仍存在，均有繼續羈押之必要。

