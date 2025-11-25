台鹽綠能弊案3被告 延押2個月

前台鹽董事長陳啟昱（右）涉入台鹽綠能弊案，台南地院裁定自11月28日起羈押2個月。（本報資料照片／郭良傑台南傳真）

台鹽綠能開發弊案，掏空台鹽及台鹽綠能近4億元的前台鹽董事長陳啟昱、前台鹽綠能總經理蘇坤煌、鴻暉公司負責人蘇俊仁等3人，9月24日交保後又回籠，因羈押屆滿，台南地院召開延押庭後認定，3人供述與證人出入甚大，交互詰問尚未完畢，仍有串證、逃亡之虞，裁定自11月28日起延押2個月。

陳啟昱等3人9月22日獲台南地院裁定交保，檢方抗告成功，台南高分院撤銷發回重裁，9月26日再次裁定羈押，到11月27日屆滿，台南地院開庭訊問後裁定延押。

裁定理由指出，陳啟昱等3人違反證券交易法等，坦承客觀事實或部分事實，否認有主觀犯意，惟依起訴書及相關人證、物證，足認3人犯罪嫌疑重大。

法官認定，3人所犯均本刑7年以上重罪，且陳啟昱在偵查時逃亡20餘日，3人面臨重罪、檢察官具體求刑、請求宣告沒收高額不法利得及民事求償等，有相當理由足認有逃亡高度可能。

另外，3人彼此間供詞與證人所述，多數未盡相符，且聲請傳喚交互詰問證人多達86位，尚未全數交互詰問完畢。

被告3人前次具保後，曾出現蘇坤煌、蘇俊仁已傳喚之友姓證人陸續向法院請假不到庭，在被告3人復行羈押後，所傳喚證人到庭情形復歸正常。

裁定書指出，被告與證人間可輕易以數位工具相互勾串，被告3人若未羈押而具保在外，容有滅證、勾串之虞，均有繼續羈押之必要，不予禁止接見、通信。