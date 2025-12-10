台麻醉醫3度赴前線 蘇丹戰火下靠經驗與祈願搶命
（中央社記者陳婕翎台北10日電）不甘止步舒適圈，林口長庚麻醉科醫師林昇誼不到2年3度參與無國界醫生任務，踏上阿富汗、西非，這次她遠赴蘇丹，沒有高級設備，只能仰賴傳統醫療與經驗，為戰火受傷靈魂止痛。
在蘇丹的每一天，林昇誼深刻感受到，台灣與蘇丹醫療環境是兩個世界。蘇丹快速支援部隊（RSF）今年10月26日宣布控制首府法希爾（El Fasher），戰火迫使數百萬人流離失所，這場被聯合國視為當前全球最嚴重人道危機，來自寶島台灣的林昇誼成了見證人。
「在台灣，麻醉科有先進設備；在蘇丹，只有最基本的喉頭鏡」，林昇誼透過越洋視訊連線，語氣難掩激動地告訴中央社記者，面對骨折外傷、被炸得面目全非的人，麻醉風險大到令人心驚。困難插管患者在蘇丹不是偶發，而是每天都有，但她記得最清楚的病人是一名20多歲的年輕人。
爆炸造成男子下巴整個被毀、插管極度困難，第1次清創手術時，好不容易順利插管，「我不敢冒險拔管，只能讓他帶著管子回到病房」，3天後再次清創，林昇誼評估男子患部消腫許多，便嘗試拔管，沒想到氧氣濃度與心跳立刻往下掉，她至今想起仍覺得害怕。
林昇誼十萬火急地抓起喉頭鏡，再次插管，男子氣管腫到無法使用一般成人用7.0的管子，只能用4歲小孩的5.0細管，當管子順利穿過氣道的瞬間，她心裡只剩下驚魂未定的一句「天啊，我竟然真的插得進去」，在台灣，拔管前能做影像檢查；在這裡，只能靠經驗與祈願。
林昇誼今年9月至11月前往蘇丹塔維拉，協助衝突下流離失所者的醫療，這是她第3度參與無國界醫生任務，從2024年2月起，她已在阿富汗、獅子山共和國等前線留下足跡。在蘇丹的每天仍是挑戰，林昇誼說，台灣連偏鄉都有基本X光設備，蘇丹只能回歸最樸實的聽、看、摸、感受。
因衝突數千名流離失所者抵達距法希爾60公里外的塔維拉（Tawila），那裡是林昇誼與醫療夥伴所在地，手術室成員只有外科、骨科、麻醉科3名醫師，她曾向負責人提議多調幾名麻醉科醫師分擔，但得到的回答讓她沉默，戰火隨時會襲來，人越多撤離越困難，麻醉科醫師只能1人。
在這片紛亂的大地上，林昇誼成了能在手術中守住麻醉病人生死線的人，她忙得幾乎沒有喘息空間，傷患的傷口往往是混亂的撕裂與破碎，需一次次清創、一針針縫補。「這些病人真的需要麻醉、需要止痛」，每一處傷口都是戰火、都是逃亡、都是痛得無法呼吸的生命裂縫。
林昇誼回憶剛到手術房最震撼一幕，是一名腹部被炸傷病人。這名患者先在其他地方接受治療，「當他們打開紗布時，那股腐敗氣味讓所有人沉默」，即便不是外科醫師，她也看得出傷口處理得很差。幫患者進行腸道手術時，因為缺乏設備，再加上過度忙碌，她沒有驗血糖。
蘇丹病人多瘦得皮包骨，讓林昇誼憂心卻仍得動手術。術後病人突發癲癇，才發現是嚴重低血糖，她深深自責，再忙、再缺資源，面對如此瘦弱的病人都必須先驗血糖。這名病人住院7週仍未好轉，她提出緩和醫療，但家屬哭著拒絕了，這成為她在蘇丹前線的第一堂震撼教育。
幾個月來，無國界醫生塔維拉醫療團隊一直救治逃離法希爾的營養不良患者，5歲以下兒童超過70%患有急性營養不良、60%成年人營養不良，孕婦和哺乳期婦女營養不良率更高。林昇誼說，台灣打麻醉要用12公分長針，蘇丹患者因瘦到沒有脂肪，只需5公分針一插就能碰到神經。
蘇丹孩子瘦到看不出真實年齡，13歲看起來卻像9歲，臉上沒有少年稜角，聲音也還沒變。這片土地彷彿把成長都延遲，只有戰火是最早熟、最殘酷的。林昇誼說，台灣非常幸福，只有走過這些地方，才知道什麼叫做感恩，「感謝我們生活在一個有醫療、有選擇、有希望的地方。」
林昇誼會選擇到前線，是因為她深深覺得，台灣醫療先進、方便、豐富到不現實，時間久了，容易忘記知足，也忘記世界不只如此。她想離開舒適圈，去看真正的世界長什麼樣。不要只關注聲音大的國家，因為那些小國、那些沒有人幫忙發聲的地方，更需要被聽見。（編輯：李淑華）1141210
