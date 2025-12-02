台黑幫聯中侵日／利誘沖繩最大暴力團入洪門 爆台灣黑幫助中共勢力顛覆日本

統促黨總裁張安樂與沖繩黑幫旭琉會幹部在台灣聚會碰面，引起台日國安單位重視。（翻攝東普傳媒 統促黨YT）

最近中國與日本關係緊繃，中國官媒重提「琉球地位未定論」，公開挑戰日本政府對沖繩的主權，日本則宣布將在沖繩西南諸島部署飛彈做為反制。本刊掌握，這次日本態度之所以如此強硬，其中一個原因，是不滿中國透過台灣黑幫牽線，利用毒品利益誘使沖繩黑幫「旭琉會」協助中國進行滲透、鼓吹沖繩獨立，因旭琉會幹部曾來台與竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂碰面，引起台日國安單位重視，雙方正嚴密監控，聯手防堵中國的認知作戰。

日籍人士Ａ先生告訴本刊，日本政府早就警覺，中國長期對日本進行滲透、認知作戰，特別是在沖繩地區，更讓人訝異的是，中國對日本的滲透，竟有台灣黑幫參與其中！

近年來常有鼓吹沖繩獨立的影片，被發布社群網路上還搭配簡體字幕，引起日本政府注意。（翻攝TikTok）

Ａ先生說，沖繩警方掌握當地很多毒品是從台灣走私過去，且今年許多日本幫派成員頻繁入境台灣，與台灣黑幫成員碰頭，台灣警方還破獲日本第三大幫派「稻川會」成員，與台灣竹聯幫分子合作跨國運毒案，台、日黑幫密切交流，也引發日本國安單位高度關注，今年五月《鏡週刊》《鏡報新聞網》揭露中國政府利用台灣黑幫情蒐、滲透後，日方更加確信台、日黑幫除了毒品利益外，背後還有中國政府的影子。

日本防衛大臣小泉進次郎（右）前往與那國島視察，還宣布將在沖繩諸島部署飛彈，讓中國氣得直批挑釁。（翻攝小泉進次郎X）

另一名熟悉沖繩情勢的Ｂ先生告訴本刊，目前被日本情治單位盯上的，是沖繩最大黑幫「旭琉會」，因為旭琉會很早就與台灣的竹聯幫有接觸，還曾與竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂碰面，而旭琉會中一名幹部，還是全球最大華人社團「洪門」在日本組織「華松山」的領導人，日方因此認為旭琉會已遭中國吸收，日本媒體調查也發現，沖繩當地有許多中資入侵，領域遍及觀光、教育、地產，洪門勢力亦在日本暗中發展。

日本首相高市早苗（左）說出「台灣有事即日本有事」後，中國國家主席習近平（右）頻頻從外交及經濟方面施壓，要日本撤回言論。（翻攝高市早苗X）

Ｂ先生說，日方研判，中國先透過台灣黑幫以毒品利益吸引旭琉會成員，之後提供資金，讓旭琉會在沖繩進行「掠奪型投資」，接著利用假訊息對居民進行滲透；簡單來說，就是把對付台灣的認知作戰用在日本身上，目的是藉由放大反美情緒，挑撥當地居民與政府的關係，進而破壞美日同盟在沖繩的部署，以便讓台灣在戰爭發生時孤立無援。

Ａ先生表示：「日本國內早就有許多學者、媒體提醒，要小心中國對沖繩的認知作戰，日本國安單位也會定期蒐集相關情報，中國意圖分裂日本國土，日本政府當然不爽，高市早苗的反擊剛好而已！」本刊掌握，台日國安單位已針對此事交換情資，並高度注意竹聯幫與旭琉會動向，中國的文攻武嚇不但沒達到效果，反而讓台日關係更加緊密。

