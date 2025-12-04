台黑幫聯中侵日／證實張安樂邀日黑幫來台 刑事局：隨時掌握幫派活動

蕭欽杰今日證實，旭琉會受統促黨邀請，在2023年、今年兩度來台參與幫派活動。（翻攝自YouTube@ 行政院開麥啦-2）

中日關係緊張，日方不滿中國滲透、鼓吹沖繩獨立，甚至透過台灣黑幫牽線，用毒品利誘沖繩黑幫「旭琉會」協助中國進行滲透。對此，警政署刑事局副局長蕭欽杰今日證實，旭琉會受統促黨邀請，在2023年、今年兩度來台參與幫派活動；至於毒品走私日本一事，今年迄今僅有1件，也遭刑事局查獲。

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發與中國關係緊張，中國官媒重提「琉球地位未定論」，公開挑戰日本政府對沖繩的主權，日本則宣布將在沖繩西南諸島部署飛彈做為反制。本刊報導，日方態度之所以如此強硬，原因包含不滿中國透過台灣黑幫牽線，利用毒品利益誘使日本的指定暴力團體「旭琉會」協助中國進行滲透、鼓吹沖繩獨立，因旭琉會幹部曾來台與竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂碰面，引起台日國安單位重視，雙方正嚴密監控，聯手防堵中國的認知作戰。

對此，蕭欽杰今（4日）於行政院院會後記者會上回應，刑事局一直都有做綿密監控、掌握，旭琉會的確於2023年5月與今年2月都有受張安樂邀請到台灣參加幫派活動，刑事警察局的國際科、反黑科跟地區的警察機關都做了非常充分的蒐證與掌握。至於毒品方面，實際狀況與報導有出入，整個2025年涉及到日本毒品走私「只有1件」，4名日本幫會成員到台灣要夾帶4公斤的安非他命回日本，遭刑事局查獲。沖繩警方亦有掌握當地幫會成員到台灣，故於2023年11月也組團到刑事局做交流。

蕭欽杰強調，幫派的活動跟是否走私毒品甚至涉及政治、國安，警政署會做充分的掌握，隨時掌握狀況。法務部次長黃謀信指出，依高檢署發布的台灣毒品情勢分析資料顯示，台灣毒品來源的確以境外走私為大宗，主要集中在中國、東南亞與美國、加拿大等地，並未包含日本，「所以日本並不是台灣主要毒品的來源國之一」。至於台灣走私出境方面，黃引述起訴資料指出，除零星個案從機場以行李夾帶外，無資料顯示台灣到日本已經成為主要轉運國。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

