台黑幫聯中侵日1／台灣成日本毒品主力轉運站 揭中共伸黑手操弄沖繩獨立目的

日本第三大黑幫稻川會成員，今年7月來台與竹聯幫合作運毒遭查獲，引起日本國安單位重視。（翻攝畫面）

上個月初，日本新任首相高市早苗在眾議院預算委員會答詢時，一句「台灣有事即日本有事」，挑動中國敏感神經，中國頻頻透過外交與經濟手段施壓，要求日方撤回這段言論，中國駐大阪總領事薛劍還在社群平台Ｘ發文，揚言斬首高市早苗，此舉也引爆日本怒火，日本政府毫不示弱，堅稱台海穩定關乎日本利益，高市早苗的發言並無不妥。

為了壓制日本，中國在東海的武裝活動明顯增多，除了派海警船、偵察機在釣魚台周邊執行巡航任務，甚至出動無人機，靠近沖繩的與那國島。為此，日本防衛大臣小泉進次郎特別前往視察，宣布將在當地部署飛彈，讓中國氣得直批日本是在挑釁，雙方劍拔弩張。

廣告 廣告

日本防衛大臣小泉進次郎（右）前往與那國島視察，還宣布將在沖繩諸島部署飛彈，讓中國氣得直批挑釁。（翻攝小泉進次郎X）

為何日本政府這次態度如此堅決？日籍人士Ａ先生告訴本刊，日本政府早就警覺，中國長期對日本進行滲透、認知作戰，特別在沖繩地區，有關「沖繩諸島主權問題」「琉球王國獨立歷史」等言論，近年不斷在日本的網路社群傳播渲染，有些影片還搭配簡體中文字幕說明，高市早苗事件爆發後，中國官媒更開始刊登相關報導，日本政府因此認定，背後就是中國政府操作。

日本首相高市早苗（左）說出「台灣有事即日本有事」後，中國國家主席習近平（右）頻頻從外交及經濟方面施壓，要日本撤回言論。（翻攝高市早苗X）

更讓人訝異的是，中國對日本的滲透，竟有台灣黑幫參與其中！Ａ先生說，去年開始，沖繩年輕人大量流行吸食喪屍菸彈，日本警方掌握，相關毒品很多是從台灣走私過去，且今年許多日本幫派成員頻繁入境台灣，與台灣黑幫成員碰頭，台灣警方還破獲日本第三大幫派「稻川會」成員，與台灣竹聯幫分子合作跨國運毒案，台、日黑幫密切交流，也引發日本國安單位高度關注。

近年來常有鼓吹沖繩獨立的影片，被發布社群網路上還搭配簡體字幕，引起日本政府注意。（翻攝TikTok）

Ａ先生透露，今年5月《鏡週刊》《鏡報新聞網》揭露中國政府利用台灣黑幫情蒐、滲透，甚至製作武裝勢力分布報告後，日方更加確信台、日黑幫除了毒品利益外，背後還有中國政府的影子，中國利用台灣黑幫拉攏日本幫派，在日本進行滲透、認知作戰，目的是兩岸若爆發軍事糾紛，就能以輿論牽制日本出兵助台，而首當其衝的目標，正是距離台灣最近，又有美軍駐紮的沖繩。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

台黑幫聯中侵日／利誘沖繩最大暴力團入洪門 爆台灣黑幫助中共勢力顛覆日本

台黑幫聯中侵日2／中共滲透日本布局逾十年 黑幫旭琉會幹部赤化成在地洪門領導人