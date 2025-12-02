台黑幫聯中侵日2／中共滲透日本布局逾十年 黑幫旭琉會幹部赤化成在地洪門領導人

旭琉會幹部也是華人最大社團洪門的日本領導人，曾來台參加組織聚會，被監視器拍下身影。（翻攝張瑋臉書）

另一名熟悉沖繩情勢的Ｂ先生告訴本刊，目前被日本情治單位盯上的，是沖繩最大黑幫「旭琉會」，因為旭琉會很早就與台灣的竹聯幫有接觸，還曾與竹聯幫大老、統促黨總裁張安樂碰面，而旭琉會中一名幹部，還是全球最大華人社團「洪門」在日本組織「華松山」的領導人，日方因此認為旭琉會已遭中國吸收。

本刊調查，旭琉會成立於1970代，當時的沖繩黑幫「那霸派」及「山原派」為了抵禦日本本土黑幫入侵，聯合組成旭琉會，成員曾在街頭誤殺高中生及警察，氣焰囂張，1992年被沖繩警方列為「指定暴力團」列管，全盛時期成員上千人，目前維持在400人左右。

「旭琉會跟台灣黑幫接觸的時間點約在10年前，當時張安樂在該會高層陪同下訪問沖繩，引起沖繩警方關注，同年又有統促黨幹部前往中國廣東，拜訪鼓吹沖繩獨立的組織。」Ｂ先生說，日本政府將此解讀為中國勢力與沖繩黑幫深化關係的起點。

旭琉會是沖繩唯一黑幫，全盛時幫眾逾千人，日本政府懷疑已遭中國吸收，助其滲透當地。（翻攝畫面）

2018年1月時，張安樂的兒子張瑋率領十多名竹聯幫幹部，到沖繩拜訪旭琉會，當時台灣媒體注意到此事，刑事警察局也有所掌握，雖然統促黨回應是張瑋的私人行程，但同年8月統促黨相關人士就因涉嫌收受中資遭台灣檢警搜索，加上旭琉會幹部也對外透露會派人前往中國，導致日本警方對於旭琉會、竹聯幫、中國，這三點一線的關係非常重視，也加強監控力道。

雖然後續因新冠肺炎疫情影響，雙方在檯面上沒什麼互動，但有日本媒體調查發現，沖繩當地有許多中資入侵，領域遍及觀光、教育、地產，更發現洪門勢力在日本暗中發展。

