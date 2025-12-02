台黑幫聯中侵日3／紅錢入沖繩掠奪經濟控制權 台日聯手阻中國認知作戰

常有沖繩居民要求改善美軍紀律等問題，但相關抗議活動被竄改成鼓吹獨立的影片。（東方IC）

2023年2月，洪門華松山舉辦領袖繼承典禮，新任「山主」正是旭琉會旗下「南洲一家」的二代目總長，參加典禮的除了竹聯幫分子，還有來自中國及韓國的洪門成員。同年5月，該山主帶領數名旭琉會成員來台參加洪門聚會，並與張安樂碰面，引起日方高度關注。當地媒體報導，沖繩警方正在蒐集華松山、竹聯幫、中國有無關聯的情報，讓治安問題升級為國安問題。

Ｂ先生說，日方研判，中國先透過台灣黑幫以毒品利益吸引旭琉會成員，之後提供資金，讓旭琉會在沖繩進行「掠奪型投資」，取得土地及經濟控制權，接著利用假訊息對沖繩居民進行滲透，分化沖繩與日本本土的關係。由於沖繩有大量美軍基地，也一直有居民針對美軍紀律及環境問題進行示威抗議，但疫情解封後，網路上卻出現大量將抗議影片張冠李戴，變成鼓吹沖繩獨立的影片。

廣告 廣告

「去年10月，《日本經濟新聞》在數據分析公司協助下發現，製作這些影片的帳號大都來自中國，轉發的帳號有一半也來自中國。」Ｂ先生告訴本刊，簡單來說，就是中國把對付台灣的認知作戰模式，套用在日本沖繩上，目的是藉由放大沖繩的反美情緒，挑撥當地居民與日本本土的關係，進而破壞美日同盟在沖繩的部署，以便讓台灣在戰爭發生時孤立無援。

張安樂之子張瑋曾率十多名竹聯幫幹部，前往沖繩拜訪旭琉會，雖然事後解釋是私人行程，仍難降低日本政府疑慮。（翻攝張瑋臉書）

Ａ先生表示：「日本國內早就有許多學者、媒體提醒，要小心中國對沖繩的認知作戰，日本國安單位也會定期蒐集相關情報，中國意圖分裂日本國土，日本政府當然不爽，高市早苗的反擊剛好而已！」

本刊掌握，台日國安單位已針對此事交換情資，並高度注意竹聯幫與旭琉會動向，中國的文攻武嚇不但沒達到效果，反而讓台日關係更加緊密。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

台黑幫聯中侵日／利誘沖繩最大暴力團入洪門 爆台灣黑幫助中共勢力顛覆日本

台黑幫聯中侵日1／台灣成日本毒品主力轉運站 揭中共伸黑手操弄沖繩獨立目的