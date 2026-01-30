台、中、日等10經濟體 遭美列匯率觀察名單

美國財政部對外公布半年期匯率政策報告，在這次的匯率操縱觀察名單中，台灣依然上榜，其他像是中國、日本和韓國等國家也在觀察名單內。

中經院國際經濟所副研究員戴志言認為，「AI的需求很強，所以我們整個的出超、順差其實還是會持續存在。我們過去一直都是3項指標裡面，會有一些是無法避免跟消除的，所以長期來看的話，我們還是非常有機會一直會續留在那個觀察名單裡面。」

美國財政部匯率報告主要有3大檢視標準，首先是對美商品及服務貿易順差超過150億美元，再來是經常帳順差對GDP比率超過3%；前面2項台灣都踩紅線，唯獨第3項淨買匯金額對GDP比率超過2%，而且12個月中有8個月以上淨買匯，台灣沒有達標。

觀察去（2025）年新台幣對美元表現，4月美國宣布對等關稅月平均是32.640元，5月開始轉為升值來到30.208元，6月更來到29字頭，直到8月才由升轉貶，統計去年全年升4.27%，創5年來最大升幅。

30日新台幣對美元以31.36元開出，盤中一度來到31.409元、貶8.2分。

亞太商工總會執行長邱達生指出，「從去年的12月開始，把每一季公布揭露的這種，可能對匯率的一個調節等等，改成每季公布，所以說因為這樣子的措施，將來踩到第3條紅線的這個機會就大量的降低。」

儘管美國匯率報告中提到，台灣仍存在經常帳順差是因為對科技產品需求高，使得台灣對美國雙邊貿易順差成長。專家分析，未來央行在操作上可能會改用間接工具處理，避免被美國認為我國干預匯率。

