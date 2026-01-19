台、智創作者跨國合作 「運用 AI」推動台灣科技走向國際

Taiwan Edge 主持人馬克・奧普利格 Marcel Oppliger 與 Inside Taiwan AI Podcast 共同創辦人 Kimmy Chen 合作西班牙語版半導體產業 AI Podcast。(圖／主辦單位提供)

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】台灣半導體 AI Podcast Inside Taiwan 與專注於介紹台灣商業發展的智利 YouTube 頻道 Taiwan Edge 共同合作，推出 Inside Taiwan 西班牙語版，目標鎖定西班牙語系國家，讓結合台灣觀點的半導體、AI、及能源的全球速寫，傳遞到世界更多地區。

為了補上台灣觀點資訊缺口，開發用 AI 代理人打造的每日 10 分鐘半導體快報

Inside Taiwan AI Podcast 是由台灣團隊打造的科技節目，運用近 30 個代理人（agents）、跨越 5 個功能模組的自動化流程，每天掃描全球 30+ 重要半導體新聞，從研究、蒐集、分類、編輯、撰寫、製作、到語音輸出，做成加入台灣觀點的 10 分鐘半導體新聞速寫，一週四天提供全球聽眾，快速、即時、具備多元觀點的半導體新聞摘要。

Inside Taiwan 共同創辦人 Kimmy Chen 表示，「當初製作的起心動念，是因為我和我的夥伴深感，台灣作為半導體的關鍵角色，但大部分的資訊，都是從西方的角度進行書寫，缺乏繁體中文的觀點；加上我們都在科技產業工作過，也對 AI 很有興趣，因此去年 8 月開始了這個計畫，10 月中正式推出」。

「推出後發現，流量雖然不是非常大，但超過 6 成的聽眾，都來自台灣以外，包括美國、西班牙、加拿大、德國、澳洲等 25 國家」；其中，美國與西班牙是最大宗，每天固定都有聽眾報到，Kimmy Chen 補充。

從一次偶然收聽開始，跨國合作把台灣科技帶進西語世界

合作的契機，是 Taiwan Edge 主持人馬克・奧普利格（Marcel Oppliger）偶然在 LinkedIn 看到 Inside Taiwan AI Podcast 宣傳，聽了之後發現，原本以為是真人主持的節目，後來才驚訝地發現那是 AI 語音，且節目品質成熟、敘事方式獨特，「我認為這是一種『人類專業』結合『AI 代理人』未來工作型態的展現」，因此主動接觸，提出合作。

作為一位在新聞產業工作將近四分之一世紀的資深記者，馬克認為東亞正處於世界新聞的中心，無論是地緣政治還是文化影響力都在上升，更重要的是，台灣的半導體產業，讓全世界意識到台灣在晶片產業的關鍵地位。

「許多拉丁美洲當地的民眾，使用 ASUS 電腦、看著台灣製造的電子產品，卻很可能不知道那來自台灣，因此我希望透過我的頻道，能縮小這個資訊鴻溝，因為除了半導體，拉丁美洲與台灣，在綠能、生技、智慧城市、甚至其他商業上，還有巨大的合作潛力」。

西語版只是起點，下一步瞄準拉美與亞洲決策圈的新產品

「西班牙語版的 Inside Taiwan 是合作的第一步，」 Kimmy Chen 與馬克不約而同的說道。下一步，我們正在構思一個針對拉丁美洲與亞洲商務決策者的全新 Podcast 產品，專注於雙邊的商業機會與趨勢。

