台、智創作者跨國合作 「運用 AI」推動台灣科技走向國際

Taiwan Edge 主持人馬克・奧普利格 Marcel Oppliger 與 Inside Taiwan AI Podcast 共同創辦人 Kimmy Chen 合作西班牙語版半導體產業 AI Podcast。(圖／主辦單位提供)
Taiwan Edge 主持人馬克・奧普利格 Marcel Oppliger 與 Inside Taiwan AI Podcast 共同創辦人 Kimmy Chen 合作西班牙語版半導體產業 AI Podcast。(圖／主辦單位提供)

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】台灣半導體 AI Podcast Inside Taiwan 與專注於介紹台灣商業發展的智利 YouTube 頻道 Taiwan Edge 共同合作，推出 Inside Taiwan 西班牙語版，目標鎖定西班牙語系國家，讓結合台灣觀點的半導體、AI、及能源的全球速寫，傳遞到世界更多地區。

為了補上台灣觀點資訊缺口，開發用 AI 代理人打造的每日 10 分鐘半導體快報

Inside Taiwan AI Podcast 是由台灣團隊打造的科技節目，運用近 30 個代理人（agents）、跨越  5 個功能模組的自動化流程，每天掃描全球 30+ 重要半導體新聞，從研究、蒐集、分類、編輯、撰寫、製作、到語音輸出，做成加入台灣觀點的 10 分鐘半導體新聞速寫，一週四天提供全球聽眾，快速、即時、具備多元觀點的半導體新聞摘要。

Inside Taiwan 共同創辦人 Kimmy Chen 表示，「當初製作的起心動念，是因為我和我的夥伴深感，台灣作為半導體的關鍵角色，但大部分的資訊，都是從西方的角度進行書寫，缺乏繁體中文的觀點；加上我們都在科技產業工作過，也對 AI 很有興趣，因此去年 8 月開始了這個計畫，10 月中正式推出」。

「推出後發現，流量雖然不是非常大，但超過 6 成的聽眾，都來自台灣以外，包括美國、西班牙、加拿大、德國、澳洲等 25 國家」；其中，美國與西班牙是最大宗，每天固定都有聽眾報到，Kimmy Chen 補充。

Inside Taiwan AI Podcast，聚焦半導體與 AI 產業重點新聞，提供台灣視角的國際速寫，每週一到四更新。(圖／主辦單位提供)
Inside Taiwan AI Podcast，聚焦半導體與 AI 產業重點新聞，提供台灣視角的國際速寫，每週一到四更新。(圖／主辦單位提供)

從一次偶然收聽開始，跨國合作把台灣科技帶進西語世界

合作的契機，是 Taiwan Edge 主持人馬克・奧普利格（Marcel Oppliger）偶然在 LinkedIn 看到 Inside Taiwan AI Podcast 宣傳，聽了之後發現，原本以為是真人主持的節目，後來才驚訝地發現那是 AI 語音，且節目品質成熟、敘事方式獨特，「我認為這是一種『人類專業』結合『AI 代理人』未來工作型態的展現」，因此主動接觸，提出合作。

作為一位在新聞產業工作將近四分之一世紀的資深記者，馬克認為東亞正處於世界新聞的中心，無論是地緣政治還是文化影響力都在上升，更重要的是，台灣的半導體產業，讓全世界意識到台灣在晶片產業的關鍵地位。

「許多拉丁美洲當地的民眾，使用 ASUS 電腦、看著台灣製造的電子產品，卻很可能不知道那來自台灣，因此我希望透過我的頻道，能縮小這個資訊鴻溝，因為除了半導體，拉丁美洲與台灣，在綠能、生技、智慧城市、甚至其他商業上，還有巨大的合作潛力」。

西語版只是起點，下一步瞄準拉美與亞洲決策圈的新產品

「西班牙語版的 Inside Taiwan 是合作的第一步，」  Kimmy Chen 與馬克不約而同的說道。下一步，我們正在構思一個針對拉丁美洲與亞洲商務決策者的全新 Podcast 產品，專注於雙邊的商業機會與趨勢。

