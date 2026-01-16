台７線明池路段禁止１５噸以上車輛通行管制 台７甲線米摩登路段１９日至２月１０日施工交管

北橫公路台７線六十八點七公里明池路坍方段，禁止總重十五噸以上車輛通行管制措施；中橫公路宜蘭支線台７甲線三十五點九公里災害搶修，十九日至二月十日實施施工管制。（獨立山工務段提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

北橫公路台七線六十八點七公里明池路坍方段，因災害路段災情造成部分路基流失，道路寬度縮減情形，考量用路人安全，十六日起至三十一日禁止總重十五噸以上車輛通行管制措施；中橫公路宜蘭支線台七甲線三十五點九公里災害搶修，十九日至二月十日於台七甲線三十四公里至三十七點二公里實施施工管制。

公路局東工分局獨立山工務段表示，北橫公路台七線六十八點七公里明池路坍方段於十三日發生無預警上邊坡坍方阻斷，經搶修團隊調派搶修機械及人員於十四日搶通。因災害路段災情造成部分路基流失，道路寬度縮減情形，考量用路人安全，禁止總重十五噸以上車輛通行管制措施，後續持續進行邊坡保護、路基加固等搶修工程，以提升災害路段之抗災能力，為施工需要並兼顧人車通行安全，現場採人員機動管制警戒通行。

獨立山工務段為維護用路人行車安全，經邀集沿線各機關單位召開施工管制協調會議並獲共識，辦理中橫公路宜蘭支線台７甲線三十五點九公里（米摩登路段）災害搶修，十九日至二月十日（假日不管制），於台７甲線三十四公里至三十七點二公里（章傑橋實施施工管制，每日上午八時至下午五時，採每二小時放行十五分鐘（放行時段：每日上午十時、十二時～下午一時、三時、五時）。