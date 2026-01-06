台７線５處邊坡施工管制 台７甲線邊坡災害夜間預警性封閉管制

北橫公路台７線英士至松羅路段等五處邊坡施工、中橫公路宜蘭支線台７甲線米摩登路段災害實施夜間預警性封路。（公路局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

公路局東工分局獨立山工務段為維護用路人行車安全，辦理北橫公路台７線英士至松羅路段等五處邊坡施工，七日起至三十一日採機動管制通行；中橫公路宜蘭支線米摩登路段上邊坡坍方事，獨立山工務段為考量山區夜間災點之邊坡安全難以掌握且有持續坍滑可能，於台７甲線南山至思源埡口路段，將自六日起至十六日實施夜間預警性封路。

獨立山工務段表示，北橫公路台７線九十點一公里至九十六點六公里（英士至松羅路段）計五處邊坡施工，自七日至三十一日（假日不施工管制），每日上午八時至下午五時，採機動管制通行，交管路段如下：

台７線九十點一公里（英士路段）、九十點七公里（英士路段）、九十一點七公里（英士路段）、九十四公里（牛鬥路段）及九十六點六公里（松羅路段）。五處管制路段，如因天候影響或突發狀況，俟阻礙因素排除後再予警戒放行，以維用路人安全。

獨立山工務段說，中橫公路宜蘭支線台７甲線三十五點九公里（米摩登路段）上邊坡於一月二日清晨發生無預警坍方事件，經積極搶災下於二日下午搶通放行，因鑑於災點現場上邊坡仍蓄積大量坍土浮石、穩定性欠佳，且該路段易起濃霧視線不佳。

工務段考量山區夜間災點之邊坡安全難以掌握且有持續坍滑可能，於台７甲線三十公里至四十五公里（南山至思源埡口）路段，自六日起至十六日下午五時三十分至翌日上午七時實施夜間預警性封路。另每日上午九時至中午十二時及下午一時至五時實施機械刷坡施工交維管制，管制方式採每整點放行一次（星期例假日不實施管制），敬請用路人配合現場人員警戒通行。