台、美「鳳凰城」市長相見歡 黃偉哲歡迎 蓋蕾歌市長率U12少棒隊訪臺南

台、美「鳳凰城」市長相見歡，南市長黃偉哲歡迎蓋蕾歌市長率U12少棒隊至臺南交流。



（記者李嘉祥攝）

▲台、美「鳳凰城」市長相見歡，南市長黃偉哲歡迎蓋蕾歌市長率U12少棒隊至臺南交流。



（記者李嘉祥攝）

美國亞利桑那州鳳凰城蓋蕾歌市長率市議員歐布萊恩及該市經濟發展及觀光相關單位首長至臺灣訪問，昨（十一）日凌晨抵台後首站即直奔臺南市，與市長黃偉哲進行會談，並前往亞太棒球訓練中心為該市U12棒球隊小選手與臺南球隊棒球交流友誼賽加油打氣。

黃偉哲市長於會談中表示，臺南每年七月鳳凰花開，素有「鳳凰城」美名，新年伊始迎來美國鳳凰城市長格外親切與有緣；另臺南與鳳凰城還有另外一個共同點，就是都有台積電，希望臺南半導體供應商也可前往鳳凰城投資，兩市在高科技的層面也可進行更多深度的交流；黃偉哲也提及臺南小選手前往鳳凰城交流時受到熱忱接待，很高興以棒球交流打開兩市友好情誼開端。

廣告 廣告

蓋蕾歌市長說，此次是第三次來訪臺灣，卻是首度來訪臺南，來到氣候、人口、產業與鳳凰城高度相似的臺南備感親切，此行主要與台灣的半導體機構簽署合作備忘錄，訪團也將出席臺北直飛鳳凰城的航線開航典禮；她也分享九歲兒子在鳳凰城Arcadia少棒隊中，雖然此次沒能一起前來，但樂見兩市開啟棒球交流，期待鳳凰城的U12小選手能透過交流賽建立友誼，進而認識在地文化。

市府指出，鳳凰城為美國亞利桑那州首府及最大城市，早期經濟以農業為主，主產業為棉花和柑橘；台積電於鳳凰城設廠量產後，許多住宅與民生產業因應半導體產業鏈而生；此次該市棒球隊來台交流，除鳳凰城市長及團隊支持外，也得力於臺灣同鄉會長顏玉屏、吳玟瑞及高志忠委員、游錫譚副總會長等台僑鼎力相助。